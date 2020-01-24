有住客確診 沙田帝逸酒店免費退房

天宇海居民：全港最高危

昨早約5名穿保護衣人員於天宇海外行人路噴水洗地，屋苑職員亦戴口罩，不時以酒精清潔拍卡機等位置。有天宇海居民稱，得知屋苑有人染疫已到處找口罩，家中有兩個小孩，近日已搬到另一住處。他說，有把漂白水倒入廁所，亦有加強清潔家居。另一居民汪女士說，其讀國際學校的女兒昨早在學校發燒，由救護車送入院，到了威爾斯醫院報稱住在天宇海並無加快檢驗，向仁安醫院查詢獲悉也要等4、5小時，故決定到診所求醫。她說，自己是全港最高危，「我哋就住喺佢樓下」，認為要加快檢驗。

至於在帝逸酒店內，所有員工都戴口罩，記者進入酒店即有員工問到酒店原因。來自澳洲珀斯的Luke居於酒店7樓已3、4天，預計下月1日離港，他從女友口中得知確診者曾住該酒店，惟酒店無特別通知，亦不覺得有加強清潔。他表示，有考慮過搬到另一酒店，但預算有限作罷。

沙田帝逸酒店昨回覆，接獲通知後已無條件接受已入住或將入住的旅客免費退房，並即派員徹底清潔和消毒，昨晨食環署亦派員消毒患者曾入住房間，酒店暫不會出租該房。酒店稱衛生署已聯絡入住患者房間的後續客人安排隔離，並安排負責清潔該房員工做病毒檢測，並派員了解曾與患者入住同一樓層的住客。酒店已成立「防疫工作特別小組」，客人辦理入住手續時須測體溫及填健康申報表，暫不會關閉酒店。

負責「天宇海」的高衛物業管理有限公司口頭回覆，本月初已加強清潔，前日再派清潔承辦商全面清潔及消毒屋苑。

（武漢肺炎）