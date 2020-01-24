澳門第二宗確診 賀一誠：不排除關賭場

與珠海聯合防控 發燒禁出境

澳門確診第二宗新型冠狀病毒肺炎病例是一名來自武漢的66歲男子，他同行的4名家人已被安排接受醫學觀察。賀一誠表示，武漢新型冠狀病毒潛伏期較長，呼籲市民減少外出，「現時暫時看不到任何疫苗可以預防」。他稱，自去年12月1日入境澳門、未出境的武漢人約5000個；在澳門工作的湖北省外勞亦有近3000人，他勸喻未回鄉者不要回鄉，已回鄉的在疫情未控制前暫緩回澳。他說，當局每日都有清晰數字追蹤從湖北、武漢到澳門的入境數字。

賀一誠表示現時疫情蔓延全國，禁止旅客入境不可行，世衛亦沒此通知，但會呼籲旅客不要到澳門。除旅遊局取消農曆新年慶祝活動，賀亦稱5名司長已分別與社團商會開會，春茗延期或取消。

訂口罩2000萬個 澳人優先

澳門昨傍晚推出澳門居民及外地僱員可憑身分證明文件，到政府協議的54間藥房以成本價購買口罩，每人10日內限買10個。賀一誠表示，澳門已訂購2000萬個口罩，將陸續到貨，會先保障澳門人，然後才分發部分口罩予遊客。賀一誠又要求所有賭場員工、零售業、服務業員工戴口罩。被問到政策是否朝令夕改，賀一誠稱前日與昨日情况不同，不認同是朝令夕改。

澳門衛生局長李展潤在另一記者會上表示，內港碼頭、外港碼頭及蓮花口岸已開始收集健康申報表，其他口岸陸續開展，昨日推出電子申報。

（武漢肺炎）