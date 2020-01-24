停新春匯演賀歲波 初三馬照跑 馬會：已加強馬場預防措施 議員促取消

2003年SARS賽馬亦無取消

對於取消新春國際匯演，旅發局表示將透過不同渠道通知業界、市民及遊客相關安排。原定年初二（26日）舉行的賀歲盃，足總昨晚發聲明，稱與政府相關部門溝通後，決定取消有關活動。

至於同樣會有多人聚集的年初三（27日）賽馬日，馬會表示如期舉行。馬會發言人表示，已加強馬場和其他建築物的預防和衛生措施，並制定應變計劃，就一旦發生的疫情變化採取相應行動。翻查資料，馬會在2003年SARS襲港時，仍然照常舉行賽馬。

黃大仙頭炷香車公誕照常

黃大仙祠今晚將有「頭炷香」活動，嗇色園表示，今晚將維持原定流水式單向人流安排，相信不會有過多市民聚集祠內。發言人稱，如有任何安排調整，將在官方網站及其社交專頁公布。年初二是車公誕，華人廟宇委員會表示暫時未有改變原有安排。

上海廸士尼樂園日前發聲明，容許遊客更改門票或退款。香港迪士尼樂園發言人表示，樂園門票有效期為6個月，客人可選擇較後日子到訪。發言人稱，樂園目前維持正常運作，已採取額外的預防措施，尤其在高使用量設施加密清潔次數等，演藝人員當值時可選擇佩戴口罩。

海洋公園表示將維持正常開放時間，如公園因疫情嚴重惡化而決定關閉，將安排退款。公園發言人表示，已即時加強衛生防疫措施，包括於電梯扶手及升降機按鈕噴上光觸媒消毒等，有需要之訪客亦可於園內遊客服務中心及急救站取得口罩。

立法會議員尹兆堅表示，目前是非常時期，賽馬日與賀歲盃及新春匯演的性質一樣，從防疫安全考慮理應一同取消。

另外，由於鯉魚門公園將用作檢疫中心，康文署已陸續通知受影響的營友，包括婚禮場地租訂人，並安排退款或轉用其他場地。

天主教香港教區向聖堂及教友發出指引，鼓勵教友進入聖堂前佩戴口罩，不用蘸聖水、不送聖血、唱天主經不用牽手。

明報記者

（武漢肺炎）