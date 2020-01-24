管軼返港後自我隔離 倡曾到武漢者仿效

同行袁國勇無隔離

稱海鮮城被封如沒了犯罪現場

管軼說，與團隊於本月21及22日到訪武漢，盼配合防疫工作和找到動物源頭，但「有心無力，悲從心來」，也吃了不少閉門羮，願意合作的科研機構不多。由於華南海鮮城已被封，管軼稱，「犯罪現場都沒了」，反問「沒有證據怎破案」。他於22日離開武漢，在飛機全程戴口罩，落機後用酒精消毒液消毒隨身物品及衣物，並自我隔離，他要求團隊成員準備好物資，自我隔離至少5天，每天早晚匯報有無發病。他建議曾到過武漢的人，都應該自我隔離。

港府代表包括食衛局副局長徐德義、衛生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總感染控制主任賴偉文，上周一（13日）赴武漢，周二（14日）返港。他們考察時曾與國家衛健委專家組成員王廣發開會，但沒密切接觸，王廣發周二（21日）向本港傳媒稱已確診，3名香港官員為謹慎戴口罩，直至與他最後接觸後的14天。

翻查資料，張竹君和賴偉文周一（20日）與食衛局長陳肇始等開記者會時，張竹君和賴偉文沒戴口罩；徐德義和張竹君同日與特首林鄭月娥、陳肇始、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞等開會時，徐德義和張竹君亦沒戴口罩。直至昨早，張竹君及賴偉文戴着口罩開記者會。

（武漢肺炎）