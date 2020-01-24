內地個案最快6日奪命 最年輕48歲 中國疾控中心：現人傳人社區傳播

9人長期病患 14人兩周內死亡

本報綜合國家衛健委公布的18個湖北省感染新型冠狀病毒死亡個案，共13男4女；年齡介乎48至89歲，當中8人為80歲或以上；有9人為長期病患，例如高血壓、糖尿病等；10個患者出現咳嗽、11個患者曾發燒。

患者由出現肺炎病徵至死亡介乎6至41日，當中14個患者在發病後兩星期內死亡，大部分曾出現呼吸衰竭，需接呼吸機輔助呼吸，並有一個案需使用人工肺（ECMO）。發病後6日死亡的男患者89歲，患高血壓及糖尿病，於1月13日發病，有喘氣，無發燒，至1月18日出現嚴重呼吸困難，經檢驗後新型冠狀病呈陽性，肺部影象顯示病毒性肺炎典型改變，翌日病情惡化，搶救無效死亡。至於出現病徵後41日死亡的48歲女患者，於12月10日發燒，逐漸出現咳嗽，接受抗感染治療兩周未見好轉，至27日出現胸悶、氣短等徵狀，病情有惡化趨勢。她其後繼續留院接受治療，至1月20日搶救無效死亡。

另外，中國疾病預防控制中心調查後發現，截至1月19日，198宗確診個案中有22%病人與武漢華南海鮮市場有直接接觸，有32%病人曾與出現呼吸疾病徵狀或發燒的病人接觸，另有51%病人未曾到過華南海鮮市場或接觸過相關病人。中心認為新型冠狀病毒肺炎出現人傳人，醫護因而受感染，相信病毒在武漢出現社區傳播。

愈半無接觸相關病人無到海鮮城

廣東省為繼湖北省之外最多確診個案的省份，共32人確診，患者年齡介乎10至81歲，當中17名患者來自6個家庭。被問有關情况是否代表出現持續人傳人，中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，SARS患者在社區約1人傳3人，MERS則1人傳給少於1人，他估計廣東家庭群組個案為1名患者傳給2至3人，並非病毒一代傳一代，認為暫未出現高度人傳人。

（武漢肺炎）