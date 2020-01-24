戴N95巡發燒門診後結膜發炎 其後確診 專家中招料沒戴眼罩成防護盲點

王廣發：料病毒經結膜進入身體

王廣發在微博表示，他經過一天的治療已退燒，患病後一直思考成因。他說曾在金銀潭醫院的深切治療部，看重症患者插喉，當時有穿著全身保護衣物及面罩，相信感染風險極小。他亦曾到幾間醫院的發燒門診和臨時隔離病房，當時門診較擁擠，他佩戴N95口罩，但沒有戴眼罩，他回想自己左下眼瞼曾輕微結膜炎，其後2、3小時開始出現發燒和其他病徵。他不排除當時發燒門診有感染新型冠狀病毒患者，病毒經結膜進入全身，推斷「防護盲點」是沒佩戴防護眼罩。

急救抽痰病毒飛沫可霧化傳染

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，臨牀上做插喉、抽痰及急救等高風險程序，病毒飛沫可於空氣中霧化，變成飛沫微粒，可經眼睛、結膜感染人體，醫護診治懷疑及確診個案時會穿著全套防護裝備，包括N95及防護面罩。

賴偉文又表示，醫護人員佩戴N95口罩會試戴以挑選適合的型號，確保不會漏氣，可預防肺結核、麻疹及水痘等可經飛沫微粒傳播的疾病。如市民患傷風咳、上呼吸道疾病等，會噴出帶病毒的飛沫並在空氣中霧化，外科口罩足夠阻擋飛沫微粒。

醫局專家：市民應潔手不必戴眼罩

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，根據世衛建議，如醫護人員做插喉等高風險程序，防護裝備須包括N95及防護面罩；若一般護理，則可將N95改為外科口罩。目前醫護人員小心為上，普遍會用N95以預防感染病毒。

醫管局質素及安全總監鍾健禮指出，市民防疫最重要是清潔雙手，並非戴眼罩外出，他說若手部接觸到飛沫後沒有清潔，再接觸眼部，則有可能受到感染。

明報記者

（武漢肺炎）