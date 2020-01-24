警深圳回港發燒隔離 警總加強消毒

警方確認，一名東九龍交通部警務人員前往內地回港後出現輕微發燒，現於醫院接受治療及等候測試結果。警方已於相關地方徹底清潔和消毒，亦已提醒人員注意個人衛生。

據了解，一名駐守東九龍交通部警員，其內地妻子住在深圳福田，該警員數日前放假，曾到內地探望妻子，回港後發燒，現入住仁濟醫院隔離病房，正等候快速測試結果，最快今日知道結果。據了解，該交通部警員現借調護送組，平日會出入重點建築物如政總及警總。該警員回港後曾上班及疑曾出入警總。

另據悉，東九龍機動部隊一名警員的妻子及女兒上月底曾到武漢，本月回港後有感冒症狀，求醫後兩人證實為普通感冒，警員則未有相關症狀。東九龍行動基地、觀塘警署及灣仔警總已加強消毒。

警方發言人指出，警隊已制定一套應付「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」工作指引，亦一直與衛生防護中心保持緊密聯繫，以了解該病最新情况，並作適當應變措施。

武漢婦來港驗眼 37.3℃被送院

另外，眼科醫生林順潮指出，來自武漢的一家三口父母及兒子前日乘坐高鐵來港，昨早到其中環中建大廈15樓的診所驗眼，因3人來自武漢，職員為他們量體溫，其中母親體溫為37.3度，體溫屬「擲界」，雖然3人均無新型冠狀病毒肺炎病徵，但現時「風頭火勢」，故通知衛生署，3人送院檢測。林說，其診所昨午及今日全日會暫停營業作進一步消毒。

（武漢肺炎）