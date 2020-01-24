林鄭不返港抗疫 張建宗：重要外訪

林太於本港時間22日抵達瑞士達沃斯，出席3日世界經濟論壇年會的行程，預計周六回到香港。張建宗昨為林太解釋，該年會為高層次活動，有多國總統出席，特首有機會發表演說，並澄清其他國家對香港的誤解，是拓展香港發展空間的好機會，對香港形象很重要，屬於重要外訪，而非普通會議般簡單。他說，林太周六會回到香港，整個行程連同航程只用了三四日。

林太昨於活動會場外拍片，稱公幹時每日都有與食衛局長陳肇始聯繫，而就香港已有兩宗確診個案，昨早亦有與張建宗通電話，指香港要進一步加強防疫措施，並已在昨日記者會交代。她呼籲，市民出外拜年要做好防疫工作，做好個人衛生。她表示，昨日為最後一日在瑞士，明天一早回港，預計年初一抵港，並會出席政府高層會議，商討最新情况及相應措施，再向市民交代。

（武漢肺炎）