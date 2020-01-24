未穿全裝接觸確診者 威院急症醫須隔離

至昨日中午的24小時內懷疑個案增加41宗至176宗，新增個案介乎5個月至72歲，當中15人未有化驗結果，其餘已排除染新病毒。

擴呈報準則 發燒非必要條件

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨早表示，曾與56歲的第二名確診者密切接觸的一名威院醫生需入隔離營。醫管局總感染控制主任賴偉文稱，患者首次到急症室時體溫37.1℃，沒發燒、上呼吸道病徵或肺炎，不符呈報條件，該醫生當時沒穿全副保護衣物，現評估有風險，故建議隔離。

專家倡武漢病人全隔 分流護士全裝

衛生防護中心昨擴闊懷疑個案呈報準則，其中臨牀準則改為患者出現發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎，即不再以發燒為必要條件；而流行病學條件不變。不過，這準則仍未能篩查出無發燒、無肺炎或呼吸道徵狀的56歲確診者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若有患者表示由武漢到港，不論有否病徵，他傾向「有殺錯、無放過」，先隔離患者。他又稱急症室分流護士接觸大量求診者，屬高危工作，應穿著全副保護裝備，包括面罩。

本報昨到聯合醫院急症室，其分流站護士穿全身保護衣物、N95口罩及防護面罩。全部求診患者均戴口罩；另有一名警察更戴兩個外科口罩。

此外，上述56歲患者經羅湖入境，並乘搭東鐵。對於同車乘客感染風險，張竹君表示，密切接觸者定義為15分鐘面對面接觸，短時間在地鐵或逛街接觸或不認識者不會有高危接觸，不屬密切接觸者。

3大學有懷疑個案

臨放長假，3間大學出現懷疑感染武漢肺炎個案，已通報衛生防護中心。城大稱，一名1月10日由武漢返港學生沒入住宿舍。港大稱，安排一個同學到醫院檢查，該同學有咳嗽但沒發燒，近期沒到武漢，兩周前因其他傷患曾到深圳一間醫院求診。教大則稱一名非住宿學生因不適前往大學保健中心，其徵狀與衛生防護中心要求呈報之個案脗合。

據悉，現時確診須經三重測試，醫管局快速測試呈陽性後，再由衛生防護中心測試，再測出陽性，便要做基因測序才確診。衛生署發言人表示，快速測試約需3小時；若呈現陽性，需做基因測序，需時約1天。

（武漢肺炎）