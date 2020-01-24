港患者兩密切接觸者現病徵送院 高鐵客今須申報健康 何栢良斥措施不如SARS

7密切者隔離 5人不在港

首名確診的39歲、乘搭高鐵由武漢經深圳來港男子，密切接觸者有8人，當中5人不在港，其餘3人已進入麥理浩隔離營，包括坐在患者前後兩排的高鐵乘客、一名伊利沙伯醫院支援人員。衛生署表示，一名密切接觸者發燒，由隔離營送往瑪嘉烈醫院隔離治療。據了解，該名隔離者涉首名確診者，即由武漢來港39歲男子。

另一個確診個案為武漢飛往深圳、經羅湖入境的56歲男港人，密切接觸者有4人，當中一名酒店職員出現病徵，已送往屯門醫院接受隔離治療；其妻無病徵，正在瑪嘉烈醫院接受測試；曾接觸患者的威爾斯親王醫院急症室醫生及患者曾居住的酒店房間後續住客正隔離，其餘17人接受醫學觀察。署理行政長官張建宗指出，昨日為高度懷疑個案接觸者設立的熱線已收到71通電話查詢。

張建宗：或擴至所有內地航班

張建宗周二曾表示，若在高鐵西九龍站實行健康申報機制會聚集人流，增加感染風險。惟首宗病例患者就是乘高鐵抵港，張建宗昨公布，今日起所有乘坐高鐵列車來港的旅客須填寫及提交「健康申報表」。張解釋，周二初步分析時，擔心人群交叉感染及操作問題，但當時已承諾進一步跟進。他說，現時會於旅客在西九龍站一下車就遞上申報表，稍後亦可在車廂內派發，不用待旅客走到香港入境大堂才填寫，減少乘客一窩蜂堆在櫃位填寫表格的情况。他稱，措施是通過內部努力，加上內地方面合作，以及港鐵公司幫忙才能有的突破。

稱百港人在武漢

至於健康申報機制會否擴至其他口岸，張建宗說，因高鐵乘客有固定座位才令旅客填寫申報表後較易追蹤，但若普通鐵路無固定座位就難以做到，故先集中做高鐵及飛機航班，若形勢需要，不排除一步一步落實。張建宗亦稱不排除機場所有來自內地的航班都須填寫健康申報表，會積極探討，將很快有決定。被問及會否禁止所有內地人入境，張建宗說需要看實際情况，現未提升至緊急級別，若變成本地爆發，出現人傳人個案，會全面一連串調校政策。他表示，現時有約100名港人在武漢。

何：昔所有口岸須申報健康

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》批評，港府應對新型冠狀病毒的防疫措施不及2003年SARS時期，當年本港所有出入境口岸均採健康申報措施，現卻只要求武漢抵港航班旅客填健康申報表，防疫措施不足夠及落後形勢，認為應變級別應由「嚴重」提升至「緊急」，在所有口岸都要求旅客申報健康。他引述醫生朋友第一手資料稱，近日多了武漢病人經高鐵輾轉來港求醫，認為若港府仍不即時採取嚴厲措施堵塞「漏洞」，相信「傳入病例短時間內會大幅度上升」。

醫局工會促落實邊境防疫 或行動升級

醫管局員工陣線昨嚴正呼籲，要求政府必須在下周二（28日）之前全面落實香港邊境防疫措施，否則醫管局員工陣線不排除發動包括工業行動的升級行動。

另外，澳門當局昨呼籲全澳門市民外出時戴口罩，但衛生署長陳漢儀昨日明確表示，若非曾到武漢，「其他人士除非有病徵，一般來說普通社交場合是不需要戴口罩」。

明報記者

（武漢肺炎）