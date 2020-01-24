星洲越南首現確診 世衛延遲定列「緊急」

墨俄沙特現疑似個案

新加坡衛生部昨傍晚宣布，一名66歲中國籍男子確診武漢肺炎。該男子是武漢居民，周一（20日）乘搭中國南方航空CZ351客機從廣州飛抵星洲，在機上匯報有喉嚨痛但無發燒，翌日開始發燒作咳，現正在新加坡綜合醫院隔離，情况穩定；衛生部稱正追蹤同班機坐在男子前後兩排的約30人。印度昨亦稱在沙特工作的一名印度護士感染冠狀病毒，但未有說明是否武漢肺炎。

越南衛生部昨晚亦確認，一對中國公民父子確診武漢肺炎。據當地傳媒報道，28歲的兒子李志超（音譯）到慶和省芽莊市，會合本月13日從武漢飛抵的父親李丁（音譯），其後再同遊胡志明市和隆安省。李丁17日起發燒，李志超20日亦然，二人周三晚被送往當地最大型的綜合醫院，當局稱二人已退燒。

美國、英國、日本、泰國、新加坡、沙特及韓國等國的機場，已加強篩檢來自武漢的旅客。大韓航空宣布，每周四由仁川前往武漢的航班暫停。直至另行通告。大馬亞洲航空宣布取消所有往武漢航班直至下周二（28日）。

世衛總幹事稱華分享情報及時

世衛已派出專家到各地醫院協助防範感染散播，周三在日內瓦召開緊急會議，討論武漢肺炎疫情是否構成全球緊急事件。總幹事譚德塞會後稱，仍需更多資料才能作決定，周四繼續開會。他表示，感謝中國衛生部與世衛合作防疫，又稱中方分享疫情信息並採取相應措施「非常及時，展現出相當高的透明度」。

《金融時報》引述專家分析指出，雖然今次中國官方處理武漢肺炎疫情與2003年SARS相比進步甚多，但問題仍在於官方一開始試圖「獨佔」疫情資訊，其後公布資料太慢，令疫情難受控。英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心周三公布報告，按過去兩個月武漢每日出發旅客人數推斷，稱武漢截至上周六（18日）可能已有4000人感染，範圍約在1700至9700人之間。

（綜合報道）

（武漢肺炎）