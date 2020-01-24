武漢醫生：恐春節後「大爆發」至5月

指醫護欠警覺 容疑似患者出院

內地傳媒《三聯生活周刊》引述化名「許平」的武漢醫生口述，他表示，今年1月10日對武漢各家醫院而言是分水嶺。在此之前，與華南海鮮市場有接觸且發病的病患已被隔離，但至1月10日後，未被隔離的潛在傳染者不斷發病，致疫情擴散。醫護人員也要面對第二波疫情爆發期。許平認為，當局和武漢衛生系統在應對此次肺炎和SARS不同，未經歷SARS的武漢醫護人員沒足夠警覺，沒根據病人的流行病史和病症判斷確定需否隔離，而是讓更多疑似患者返家觀察。

回家後再發病 多院流轉增傳播風險

許平表示，即使醫院有試劑作準確檢測，但患者過多，只能先對重症者作確診檢測；病情較輕者則不檢測任由其返家，結果患者發病後輾轉多間醫院求醫，造成傳播風險。

許平說，由於病毒傳播與人口密度有關，年後一線城市匯集大批返工人潮，恐會導致疫情大爆發。他還表示，因後期防控工作的完善和天氣變化不利於新型冠狀病毒生存，本次疫情或將持續到今年5月，前線醫護人員應做好奮戰到「五一」的心理準備。

（武漢肺炎）