市民遊客趕死線離城 搶購食品

「出逃者」拍照上載 網民傳當局促關注

昨日凌晨2時，疫情防控指揮部發出封城通告後，許多市民和遊客匆匆通過各種方式離開武漢，有民眾「逃出」後拍照上傳社交媒體，結果被網民匯總並發送給相關省市敦促關注。還有部分白牌車，在網上將原本80元（人民幣，下同）車費，加到數百甚至1000元，協助民眾離開。

於封城前「出逃」的李先生說，其寓住距疫情源頭的武漢華南海鮮市場只有幾公里，因家中有3名老人，他決定於封城前帶老人離開武漢，在其他城市避疫過節。他對美國傳媒「美國之音」說，進武漢機場大門時查過體溫，沒感覺有特別的檢疫措施，「我都覺得，他們是把最後一波人放出去，然後就封掉」。

昨晨9時30分許，漢口火車站外已不准旅客進入，多名旅客被迫在廣場等待消息。10時正，多名車站工作人員連同武警將通道全部關閉，武警隨後守在隔離欄前，間隔兩米站成一排。有網民認為，封城可能會增加未感染民眾的感染風險。

當局稱食品醫療品充足 籲勿囤積

封城令也使民眾大為緊張，紛紛到超市街市搶購蔬菜、食品或醫療防護用品。網上圖片顯示，當地中百超市的新鮮蒜苗標價每公斤80元，武商超市的散裝大白菜被賣到近12元一公斤。市防疫指揮部隨後發出通告，表示武漢市食品、醫療防護用品等儲備充分、供應順暢，着市民毋須恐慌或囤積。央視新聞引述武漢市商務局稱，武漢市成品油經營企業油源充足，供應正常；油企會啟動應急預案，確保加油站24小時營業，不斷檔、不脫銷。

（武漢肺炎）