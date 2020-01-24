湖北8市封城 徵院建院抗疫 首現武漢外死者 管軼：疫情規模或10倍於SARS

截至今日凌晨，內地確診640例（見表），18人死亡，並出現首名在武漢之外的死者，其為河北滄州市80歲長者，曾住武漢兩個月。

香港方面，前日兩名「高度懷疑」患者昨日確診新冠狀病毒，其密切接觸者中有7人正隔離，特區政府今日起要求所有乘坐高鐵抵港的旅客必須填寫健康申報表（詳刊A3）。

巴士地鐵渡輪機場停運 武警駐站

武漢市委市政府主管的長江網昨凌晨2時報道，市疫情防控指揮部發布第1號通告，從昨晨10時起，武漢全市巴士、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；火車站和機場離漢通道關閉，直至另行通告，又呼籲民眾無特殊原因，不要離開武漢。交通部也宣布暫停進入武漢的水路客運班線，以及包車客運業務，又要求鐵路、民航、郵政領域交通運輸工具管控工作。

從昨晨10時起，武漢市各交通要道及火車站等交通設施，均由武警值班把守，旅客不得出入。不過《新京報》稱，昨午12時許，武漢天河機場仍正常工作。一名工作人員稱，當日大部分航班已陸續取消，但10時後仍有飛往青海西寧和廣西南寧的航班離港。另外，多名國泰員工向本報證實，一班航班昨午11時許從武漢起飛往本港，機上有80多名乘客（詳刊A8）。

律師：惡意逃離可被刑事追究

除了武漢，湖北黃岡市、鄂州市、赤壁市、仙桃市、潛江市、荊門市及枝江市等也在下午封城。《湖北日報》報道， 截至昨午2時，湖北高速公路共計30個收費站入口封閉。內地隆安律師事務所合伙人、律師吳取彬在微信公眾號發文，稱封城之日起，如惡意逃離武漢，造成病毒傳播，被追究刑事責任，將有法可依。據《刑法》，違反傳染病防治法規定者最高判監7年。

對於封城，世衛組織駐中國代表加利亞（Gauden Galea）昨在北京對美聯社說，「封城令」史無前例，是否奏效目前還很難說。他還說，如果確診病例數以千計，他不會驚訝，但只要死亡病例繼續偏低，確診病例數字本身並不表明疫情嚴重。從武漢考察返港，正自我隔離的港大新發傳染性疾病國家重點實驗室主任、流感研究中心主任管軼也撰文質疑封城效果，因不少人已離開回家過年。管軼又估計，此次病毒感染規模可能是SARS的10倍以上。

發燒門診排長龍 徵用7醫院

除封城外，武漢針對疫情昨宣布徵用7家醫院。《長江日報》引述武漢市衛健委消息，由於到發燒門診就診的人多，大排長龍，觀察牀位不足，有病人掛號甚至要等五六小時，市防疫指揮部已徵用漢口醫院、市紅十字會醫院、市普愛醫院西院等7家醫院，將其門診部全部用作接診發燒患者，並安排3000餘張病牀收治疑似和確診病例。此外，早前公布的61家發燒門診醫療機構，不得以任何理由關閉發燒門診，要繼續預檢分診和診療一般發燒患者。

參照SARS 6天建專門收治醫院

內地《界面新聞》報道，武漢市政府要求中建三局集團參照北京小湯山模式在6日之內建一座醫院。中建三局今晚要定設計圖，醫院將為板房形式，高一至兩層，具體規模和可收容病患人數未定。2003年SARS期間，北京為控制疫情，7天內建成小湯山醫院，可容納1000張病牀，兩個月內收治全國七分之一的SARS病人。

明報記者

（武漢肺炎）

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