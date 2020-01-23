高鐵及國泰 去武漢可退票

港鐵回覆，買了往來武漢高鐵車票的乘客，在21日至24日辦退票，可全數退款。港鐵稱兩班途經武漢到香港的高鐵班次由內地鐵路營運單位提供，目前未收有關調整售票或車務安排的通知。

黃碧雲倡停武漢航班高鐵

陳凱欣促設發燒診所分流

公民黨議員郭家麒稱，早已要求停駛武漢直航香港的班機，以及高鐵停駛武漢站，他對政府毫無回應表示失望。民主黨議員黃碧雲指現時防疫措施漏洞百出，促政府宣布停止所有來往武漢的航班及高鐵。立法會議員陳凱欣亦批評政府防疫工作「慢人一步」，要求所有內地客包括經高鐵和飛機來港的旅客，要填寫健康申報表，設「發燒診所」分流病人。

醫療工會促關連接內地口岸

杏林覺醒成員黃任匡昨日在港台《千禧年代》中稱，深圳有確診，反映病毒已到香港家門，本港避過疫情的最後機會是做好出入境把關，防止病毒傳入，建議政府封鎖所有與內地接壤的口岸，或至少要限制武漢旅客來港，直至疫情受控。醫管局員工陣線等4個醫療界工會強烈譴責政府無法把關，促馬上關閉連接內地的入境口岸和停止中國航班降落。

（武漢肺炎）