澳門首例 武漢客連日逗留賭場 港預留兩度假營供隔離

澳門當局昨派員到新東方置地酒店消毒，該酒店稱已做防疫措施，包括對進入酒店的客人及員工監測體溫，加強客房清潔消毒，「力求將疫情控制至只有此例」。

乘高鐵取道珠海 入境僅咳嗽

該名52歲武漢女商人本月19日搭乘高鐵到珠海，同日晚上約10時半經拱北口岸入境澳門，登上車牌MU2698的「發財巴」到達星際酒店，再步行往新東方置地酒店入住和會合兩名友人。她在武漢沒與肺炎病人接觸，入境澳門時無發燒。

據當局資料，該女商人大部分時間在賭場逗留，周一凌晨3時到過順安藥房，下午5時到過北京街近海冠中心的酸辣粉；周二早上9時45分到北京街怡山商場贛浙私房菜，下午3時半到新東方置地酒店3樓娛樂場。她因持續一周咳嗽及喉嚨痛，周二下午4時許自行到澳門山頂醫院求診，即時被隔離，至昨凌晨2時確診感染新型冠狀病毒，目前情况良好。

澳衛局：3緊密接觸者陰性

澳門衛生局長李展潤稱，患者剛呈發燒症狀，沒呼吸困難，屬初期症狀，估計傳播病毒能力不高，她亦非超級傳播者。當局已追蹤3名緊密接觸者，包括患者一對夫婦朋友及該夫婦的一名女性朋友，3人正接受隔離觀察，病毒檢測均呈陰性，但因病毒有潛伏期，仍需覆檢。

澳門本月初在各口岸對入境者體溫篩查，惟今次患者入境時無發燒。被問到依賴體溫探測作把關是否仍有效，李展潤說仍可透過措施篩查到部分患者。澳門昨宣布所有口岸入境者須填寫健康申報表。

陳肇始：隔離營數小時可用

香港方面，食物及衛生局長陳肇始昨稱，康文署初步預留兩個度假營在有需要時隔離與武漢肺炎患者有緊密接觸的人，相信有需要時數小時便能啟用。本報昨致電2003年SARS期間被徵用作隔離中心的西貢麥理浩夫人度假村，職員稱即日已封閉營地，未來14日不能入營，原因是被預留作隔離中心。衛生署長陳漢儀稱，已與相關部門商討盡快準備隔離營，並指患者乘坐交通工具同一行及前後兩行的乘客均屬緊密接觸者，若找到相關乘客，會將他們送到隔離營。

康文署回覆，昨起暫停開放麥理浩夫人度假村作康樂用途，預留該設施在有需要時用作檢疫中心，已陸續通知受影響營友及作相關安排。

（武漢肺炎）