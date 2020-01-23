美首宗確診 亞洲外首例

曾遊武漢 回西雅圖後不適

美國疾病控制與預防中心（CDC）周二宣布，確診首宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，30多歲患者是華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）居民，1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，19日往華盛頓州一家醫院求診。院方懷疑他感染了新型冠狀病毒，將其生理樣本送往CDC檢驗並確診。該中心團隊表示其病情穩定，正隔離治療，對公眾構成風險很低。

泰首本地人確診 去年底訪武漢

泰國新增的一宗確診個案，患者是當地73歲婦人，屬泰國首名當地人確診。當局指她去年底到過武漢，回國後感到不適及發燒，及後確認感染，目前在佛統府（Nakhon Pathom）一間醫院接受治療。除了該女患者外，另外3名確診者均來自中國。

由於疫情有蔓延迹象，多國採取相應防疫措施。路透社引述一間總部設於中國的旅行社稱，朝鮮政府為防範新型冠狀病毒，昨日起暫時禁止所有外國旅客入境，預防病毒傳入當地。而英國的希斯路機場設特別區域，分流來自確診新型冠狀病毒的地區旅客。

（武漢肺炎）