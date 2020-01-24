內地披露臨牀病徵 港學者籲防廁所傳播 初期或不發燒 患者似SARS會腹瀉

明報記者

國家衛健委、中國疾控中心等昨早召開記者會。國家衛健委副主任李斌說，目前已出現人傳人及醫務人員感染，存在一定範圍社區傳播，病毒以呼吸道傳播為主，病毒可能存在變異，有進一步擴散風險。

同濟醫院：兒童感染少 未有科學實證

中國疾控中心主任高福稱，病毒源頭為華南海鮮市場的非法銷售野生動物，病毒傳人後在人體適應突變，像貓捉老鼠一樣，病毒與人互相適應；至後期出現人傳人及社區傳播，目前沒有證據顯示已有「超級傳播者」。根據目前流行病學及認知，發現兒童不易受感染。

武漢市定點醫院之一同濟醫院的團隊昨亦召開記者會。該院感染科主任寧勤尚稱，對於兒童較少感染，科學上未有實證，但科學家推測兒童呼吸道黏膜的受體，對冠狀病毒受體的表達未至成熟、高峰狀態，病毒走過人體不能感染，但要進一步研究。

中國科學院、軍事醫學研究院及中科院共同在《中國科學：生命科學》發表論文，指出新型冠狀病毒透過A-蛋白與人體ACE2蛋白結合，感染人的呼吸道上皮細胞，預測病毒對人體有很強的感染能力。

內地媒體《每日經濟日報》刊出武漢同濟醫院發表的《診療快速指南》，披露患者的臨牀病徵（見表）。大部分患者出現發燒，同時有輕度乾咳、乏力、呼吸不暢及腹瀉等，流鼻水及咳痰等較少見。一半患者病發後一周出現呼吸困難，嚴重者快速發展為急性呼吸窘迫綜合症等；部分輕微患者沒有發燒，多在一周後康復。

專家倡防U形去水渠變乾 冲廁冚蓋

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新型冠狀病毒的臨牀病徵與SARS相若，包括一半人出現呼吸困難，約四分之一人需插喉或需吸高濃度氧氣，相信醫院有能力應付。他又說，有25%的SARS患者會腹瀉，提醒小心處理患者排泄物，並要確保U形去水渠內的水沒有乾涸。

港大感染及傳染病中心總監何栢良說，SARS患者初期病徵輕微，病發7至10日後出現急性呼吸道綜合症、嚴重肺炎。他又說，SARS及MERS患者的尿液及糞便有大量病毒，相信新型冠狀病毒患者亦一樣，提醒要小心廁所成為傳染熱點、甚至爆發點。他說2003年淘大花園爆發SARS，便與U形去水渠變乾有關，帶病毒的飛沫透過浴室傳播。

潛伏期10天內 75%酒精可殺滅

另外，《指南》又指出，經過病毒測序對比分析，推斷新型冠狀病毒的自然宿主是蝙蝠，而蝙蝠傳到人的過程中可能存在未知的中間動物媒介。病毒不耐高溫，保持56℃達30分鐘，或使用75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸等，可殺滅病毒。

國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受內媒訪問時稱，SARS潛伏期最長為14日，而今次臨牀數據顯示，新型冠狀病毒潛伏期在10天以內。

（武漢肺炎）