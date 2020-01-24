曾浩輝：病情輕於SARS 防控增難度

曾浩輝在衛生署任職時處理過2003年SARS、2009年H1N1流感大流行（豬流感），如今內地爆發新型冠狀病毒，他已退下火線，任職香港社會醫學學院院長。他認為「今次好明顯是好緊張、好嚴重的事故」，是豬流感以來最嚴重，「SARS受控後，我向同事說希望這是一生人唯一遇到的一次，豈料事隔十幾年，又有類似SARS疫症重臨」。

死亡率約2%暫低於SARS

新冠狀病毒與SARS有不少相同之處，但曾浩輝點出一個重要的不同之處，SARS病徵較明顯，嚴重個案較易見，新病毒暫有數字推斷死亡率約2%，雖然嚴重個案日後可能會不治而推高死亡率，但其比例暫低於SARS的15%死亡率；新病毒約有兩三成重症，同樣略低於SARS，好處是死亡較少，但倒轉看可見輕微個案未必有嚴重肺炎，「反而會否走漏眼？未必第一時間看到？（例如澳門確診者入境時無發燒？）對，如果這屬實，對防控難度會增加」。

確診升幅 短期不會跌回個位數

國家衛健委昨晨公布確診升至440宗，較前日升逾百宗，曾浩輝對此表示有點擔心，但「驗多點便會找到多點，不驗找不到，從這角度看是好事」。

另一方面，他說今次確診數字的確升得很快，SARS初期每日都有「百幾二百宗」，純以數字表面觀察，「會否代表（新病毒）傳染力類近SARS？」他無法回答自己提出的這條問題，「現在病毒怎傳染、傳播幾快、人傳人效率有幾高，尚未知道，世衛都話有大問號，所以有迫切性去找這些答案」。他又指新病毒源頭思疑在動物，但仍未十分肯定，「目前整件事，好多東西未知，未來從流行病學推斷，個案數目不預計在四五日內變回個位數」。

控疫方法繫疫情信息

稱仍應該用圍堵策略

曾浩輝認為，疫情信息透明度十分重要，現有急切性去研究新病毒的傳播力，不同冠狀病毒傳播力不同，SARS平均由1人傳給3人，MERS（中東呼吸綜合症）則由1人傳給少於1人，這些資料影響控疫策略，「如傳染性低，仍可阻截源頭、隔離患者，用公共衛生方法去撲滅個火、消滅個火，但如傳染性高，如流感，或普通傷風，未必可以用公共衛生策略去撲熄個火」。

2009年H1N1流感大流行時，港府曾封酒店。他說當時是疫情初期，採取圍堵（containment）政策，但若變成季節性流感，已傳入社區，便不可完全消滅，需改用緩解措施減低影響。雖然暫有資訊不多，他認為仍應用圍堵策略。

對於國家衛健委高級別專家組組長鍾南山考察武漢後才公開反映人傳人的醫護感染，是否反映隱瞞？曾浩輝稱自己不是局內人，不知道詳情，但認同醫護感染的資訊好重要，「要公開透明，盡快告訴全世界，在策略上對個病演變有關鍵作用」。他指全世界都看着內地，要隱瞞不容易，而取疫情資訊確實需時，「有人說，一個禮拜前發病，現在才公布？你昨日才驗到嘛」。

明報記者

（武漢肺炎）