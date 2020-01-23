港現兩宗「高度懷疑」新肺炎 一人求診無發燒「漏網」返社區 一人乘高鐵輸入

內地546宗17死 澳門美國現首例

新型冠狀病毒在國內外繼續蔓延，內地累計546宗確診，死亡數字由前日6宗急增至17宗；澳門及美國昨也有首宗確診，其中澳門患者亦為無發燒的隱形病人。泰國再有確診，全球累計555宗病例。

港漢居於馬鞍山天宇海

兩日後覆診肺片花始被隔離

本港昨現兩宗高度懷疑個案，皆在快速測試結果中呈陽性，尚待今日病毒基因序列結果才能確診，其中一人曾在社區內活動。據了解，該個案是一名獨居馬鞍山天宇海的56歲退休漢，他在1月10日前往武漢，19日乘飛機到深圳，由福田口岸返港，曾坐東鐵及馬鐵。他抵港當日即往威院急症室求醫，報稱在18日有發燒，但求診當日探熱時為37.4℃，不達37.5℃的發熱指標，故不符合呈報準則，未被收入院。

至前日（21日）他返威院覆診並聲稱繼續發燒，醫院為他照肺後發現肺片有花，符呈報準則，收他入院隔離並做快速測試，昨日結果呈陽性，正等候病毒基因測序作最後確定。

消息人士形容屬「隱形病人」

被問及威院是否走漏個案致病人在社區游走播毒，消息人士解釋，該男子是「隱形病人」，無肺花、無發燒。另一消息人士指出，來自武漢的人在不同關口都會出現，高鐵只是渠道之一。

男子居所的當區區議員陳珮明說，暫未能確認患者居於哪個單位，但管理處已加強清潔，安排人手清潔會所及屋苑內餐廳等，保安員亦戴上口罩。他說會繼續與衛生署聯絡，認為政府有必要公開患者動向。

許樹昌倡呈報包涵「沒發燒」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，威院的個案兩次求診時報稱發燒，沒有出現咳嗽、氣喘等病徵，形容他不是典型的病人；他入院前（21日前）因不適，主要留在家中，相信在社區散播病毒機率不高。

許指出，分別有1%的SARS患者及2%的MERS（中東呼吸綜合症）患者沒有發燒；在入住武漢醫院後傳染14名醫護的腦外科病人亦無發燒，隨着得知更多臨牀病徵，他建議將呈報懷疑個案條件的必要條件，由病人出現「發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎」，改為「發燒及/或急性呼吸道感染徵狀或肺炎」，以防沒有發燒的輕微患者成漏網之魚。

高鐵客武漢經深赴港發燒

家人曾住酒店 已轉飛馬尼拉

另一宗高度懷疑個案經高鐵傳入。39歲男子前日由武漢乘高鐵（G1015列車3號車廂10D座位）到深圳北，即晚再乘高鐵（G5607列車2號車廂2D座位）到港，被衛生署港口衛生科人員發現發燒，即時被送往伊利沙伯醫院進一步檢測，其後轉到瑪嘉烈醫院治療，情况穩定。

衛生防護中心說，患者與妻子、兩名兒子及外母同行。衛生署長陳漢儀昨於記者會稱，其同行家人因無病徵，而當時該男子仍未屬懷疑個案，故其家人毋須隔離，4人在尖沙嘴皇悅酒店住宿一晚後，乘宿霧航空班機5J 111已抵菲律賓馬尼拉。

陳漢儀稱已通報菲律賓，亦呼籲曾與病人乘坐同一車廂的乘客主動致電衛生防護中心熱線（2125 1122），指曾與病人坐在同一行及前後兩行的乘客都屬病人緊密接觸者，會安排入隔離營，同車廂的其他接觸者則會作醫學監察。

明報記者

（武漢肺炎）

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