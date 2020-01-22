港大推算全國2000宗感染

推算本港輸入個案3宗內

港大公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉，昨發表學院就武漢新型冠狀病毒在國內與國際間傳播程度的實時預報。他說，以目前已出現的日、韓和泰國4宗確診數字，連同武漢和這些地方出入的人流，以數學模型推算，武漢市最大可能有1343宗個案，推算個案宗數的平均數為1680宗，與英國專家推算的1700宗相若。至於為何內地公布的確診較數學模型推算相距甚遠，梁卓偉估計可能與確診滯後、部分患者症狀輕微或未求醫有關。

公布數字相差大 料因確診滯後

研究團隊再基於武漢市人民經航空和陸路到全國各地的人流，以數學模型推算，於本月1日至17日，全國武漢以外省市最高推測有逾359宗個案，當中北京最多，可能已有46宗，其次是上海和重慶，分別41和40宗；「最佳估算」（即最有可能的推測）則顯示，除了武漢，全國已現116宗由武漢輸出個案，當中北京有17宗、上海15宗、廣州14宗、深圳10宗等。由於武漢到香港的人流少，梁卓偉稱推算顯示香港感染為0至3宗，「最佳估算」是0宗。

假設各地高度警覺僅武漢爆發

梁又稱，考慮近日武漢和全球各城市採取新防疫措施，例如武漢為出境者檢測體溫、清潔街市、醫院防疫提升等，假設病毒傳播力較初期減75%，數學模型估計至年初七（31日），武漢以外省市感染最高或增逾77宗，最多為重慶和廣州，分別增9宗，深圳增8宗；「最佳推算」則為全國增10宗，北京、上海、重慶、廣州、深圳各2宗，香港0宗。

梁卓偉說希望透過數學模型估算，能讓各城市大約估計有多少個案已傳入和有可能傳入，從而調整防疫。數學模型推算下，香港僅有很少輸入個案，但他說數學模型其中一項假設是各地對監測有高度警覺，暫本港邊境防疫措施足夠，但若鬆懈，出現個案就可能較預測多。此外，模型亦預設只有武漢這爆發點、無超級傳播者、入境體溫檢測敏感度為50%等，梁稱，若這些假設與現實有出入，就會影響準確度。

（武漢肺炎）