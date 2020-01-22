台灣首確診 澳門兩檢內地航班乘客體溫

新加坡對所有中國旅客測體溫

另外，菲律賓衛生部昨表示一名來自武漢的5歲男童日前入境時發燒和咳嗽，測試顯示他對一種不明冠狀病毒呈陽性反應，目前在宿霧留院。同時，新加坡發現7宗疑似武漢肺炎病例，經檢驗後全對新型冠狀病毒呈陰性反應，新加坡衛生部宣布今起對所有來自中國的旅客測體溫，到中國後兩周內出現肺炎症狀者會被隔離。澳洲亦有一名從武漢返回的男子出現呼吸道症狀，當局正檢測是否感染冠狀病毒。

台灣首名確診者是居於南部的50多歲女子，她在武漢工作，本月20日由武漢乘飛機入台，因有發燒、咳嗽等症狀，由機場檢疫人員安排送醫，昨檢驗確認對新型冠狀病毒呈陽性。

台灣衛生福利部長陳時中表示，個案是直接在機場檢疫時發現、通報，並送往隔離，患者沒進台灣境內，目前正追蹤同機12名機組人員及34名乘客。

澳門亦加強防疫，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，現時「到了實際防治階段，不再採用預警級別」。她又表示，現在先成立直接隸屬行政長官運作的協調中心，但她強調現在澳門未出現感染，只是升級應對措施，政府只是做好準備工作。

澳門衛生局長李展潤表示，澳門所有懷疑個案已排除，暫未收到檢查中的懷疑個案；針對內地航班，今日起會再加強體溫檢查，乘客下飛機時先量一次體溫，入境後拿行李前再量一次，並須提交健康申報表。來自武漢的航班則有人上飛機量體溫，連同落機兩次檢疫，即共量3次體溫。若旅客拒接受體溫檢測、拒提交或虛報健康申報表，最高可判囚6個月及罰款。

（武漢肺炎）