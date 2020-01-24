防控級別超SARS 疑似亦強制隔離

副總理孫春蘭主持工作會議

周日（20日）在北京召開的防控工作電視電話會議，由國務院副總理孫春蘭主持。她在會上提出，新型冠狀病毒感染的肺炎已納入乙類傳染病、採取甲類管理，要求武漢採取更嚴格的舉措，內防擴散、外防輸出。

內地的《傳染病防治法》將傳染病分為甲、乙和丙類共39種。甲類是指鼠疫、霍亂；乙類包括SARS、愛滋病、病毒性肝炎、禽流感、麻疹、狂犬病等。甲類傳染病的防控包括對確診和疑似病人隔離治療；密切接觸者在指定場所醫學觀察；拒絕隔離治療或擅自脫離隔離治療者將由警方協助強制隔離治療。發生感染病例場所或場所內人員將被隔離並實施封鎖。經上一級政府決定可宣布為疫區。

到上海武漢人懷疑感染 拒返院隔離

當局提高防範措施，但有疑似患者卻不願被隔離治療。一名到海南臨高縣度假的武漢人，因發燒到當地醫院就醫，醫生讓其轉往省醫院檢查，該名患者卻買機票打算離開，昨在機場被攔截送院隔離檢查。另有一名18日抵上海的武漢人，20日因發燒到醫院，昨診斷為疑似病例，醫院要求他返回隔離，但被拒絕，當局為此發通告並派人尋找，至昨午仍未找到。

（武漢肺炎）