拆局：內地瞞報醫護感染？ 何栢良：最大可能

武漢衛健委網頁通報

11日後未提「未發現醫護感染」

本報翻查武漢衛健委網頁，在疫情初期，武漢衛健委會公布醫護無受感染，最後在1月11日通報中，表明「未發現醫務人員感染，未發現明確人傳人證據」，但往後的公布沒再出現這句。武漢衛健委昨午5時多發稿公布疫情，亦沒提及醫護感染。

何栢良認為，除了隱瞞，找不到其他原因，「十幾人（醫護）感染，不會突然出現」。他引述國家《突發公共衛生事件應急條例》第20條，發生傳染病爆發，應在兩小時內上報，但醫護感染一直沒官方公布。他說最大可能是有人隱瞞，政法委才會發〈誰刻意遲報瞞報就是黨和人民的千古罪人〉這文章。

袁國勇：完全不覺有隱瞞任何事

近日赴武漢考察的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，「完全不覺得他們（內地）有隱瞞任何事」，表示出席記者會時亦沒被要求不能說什麼或把事情講輕一點，見官員和見記者時所說的事情是一樣的；近日個案急升是因開始廣泛應用針對性的病毒測試，非因隱瞞的問題。

明報記者

（武漢肺炎）