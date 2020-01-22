武漢管控進出 籲外地人不要來 旅客發燒即送院 鍾南山指做法有效

停旅團外出 公安抽檢進出私家車

在內地春運人潮湧現的同時，武漢肺炎疫情已蔓延全國多個省市。央視財經報道，武漢市衛健委昨日通報，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門抽檢進出武漢的私家車輛，檢查有否攜帶活禽、野生動物等。

武漢亦在機場、火車站、汽車站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀，一旦發現發燒旅客，會登記及發放口罩，並送往醫療機構治療，也會安排免費辦理退票等手續。

涉武漢航班 民航局要求免費退票

國家民航局昨日發出通知，要求各航空公司針對已購買涉及武漢航班機票的乘客，如有退票要求，航空公司應予以免費辦理。內地的旅遊企業亦會按照規定，從昨日起至本月31日，已預訂武漢酒店及旅遊線路等人士，全部可無條件退款。其中內地旅遊站「飛豬」更附加規定稱，所有一線醫護人員在飛豬預訂所有服務，可免費取消。

市長籲巿民不要走 取消公眾集會

武漢市20日成立由市長周先旺任指揮長的疫情防控指揮部，要求盡量減少或取消一切不必要的大型公眾集會。他昨日接受央視新聞訪問時公開呼籲，「沒有必要，我們建議外面的人不要到武漢；武漢的市民沒有特殊情况，也不要出武漢」，以利疫情防控。他說減少人員流動，「病毒傳播的可能性就會小一些，防控救治的壓力也小一些」。

他並表示，武漢市將「堅決防止疫情蔓延」，做到「市內不擴散、市外不輸出」，不能因為武漢的疫情「給其他的城市帶來壓力」。

設2000張牀位集中收治患者

確診病人醫療費全由政府包底

至於醫療方面，武漢市指定3家定點醫院設置800牀位用於收治新型冠狀病毒感染的病人，其他直屬醫療機構亦會配合，在近期騰出1200張牀位用於患者救治。市衛健委副主任彭厚鵬表示，確診病人的醫療費全由政府包底，而發燒門診留醫觀察病人的門診費也由政府「埋單」。

國家衛健委高級別專家組組長、呼吸道專家鍾南山表示，目前局部爆發主要在武漢，特別要重視對從武漢出去的人作嚴格檢測，一旦發現有發燒等徵狀，要禁止出武漢。他認為如果做得好，將有效控制病情。

明報記者

（武漢肺炎）