港防院內爆疫 公院驗14天內曾北上肺炎病人

內地1傳14醫護 屬神經外科

對於武漢有一名染疫病人傳病毒給14名醫護，剛赴武漢考察的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，武漢醫護感染來自兩間醫院，其中一名病人傳給一名醫護，在另一間醫院的腦外科，有一名病人將病毒傳給14名醫護，料這與該科目醫護沒預計出現感染而保護不足有關。國家高級別專家組組長鍾南山亦稱，10多名受感染醫護不是收症的傳染科，而是神經外科的醫護，主要是醫護防感染控制做得不好。

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，醫管局昨天召開感染控制中央委員會會議再檢視防疫措施，評估若未能及時察覺院內新型冠狀病毒感染個案會是「非常大的危機」。他稱，自1月13日起，若公院出現肺炎病人要入住深切治療部、接受3日抗生素治療仍無進展、屬醫護或群體個案，都會檢測他們是否新型冠狀病毒個案；昨起再加強檢測病毒，如住院肺炎病人曾於14日內到內地，會即時做檢測。

袁國勇說，港大現有快速測試可在兩至三小時有結果。鍾健禮稱，連同送樣本時間，期望24小時內有報告，並指醫管局的實驗室正為新型冠狀病毒測試做驗證，料2月初起為病人提供快速測試，以應付可能出現更多病人。

醫局籲咳嗽發燒者勿赴院探病

此外，鍾健禮稱，醫管局七大醫院聯網正研究農曆新年假期後，如屆時有需要可取消什麼非緊急服務，他說這會對市民造成影響，為此致歉。他呼籲有咳嗽、發燒等患者不要到醫院探病，應去求醫，市民進出醫院前後要洗手。

（武漢肺炎）