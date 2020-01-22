康泰取消10團 鍾南山：無必要勿去武漢

鍾南山說，暫見疫症升級並人傳人，故必須提高警惕，對抗疫情關鍵在於預防，「現在大部分（確診患者）是來自武漢或去過武漢，沒有特殊情况就不要去武漢，很重要」，又稱如有不舒服及發燒應到當地門診求醫，不適也必須戴口罩。他提醒，如曾到武漢，或家人從武漢回來，之後發燒就更要警惕。

袁國勇：整個武漢都是疫區

袁國勇則稱「整個武漢都是疫區嘛，如果不是必須去就不要去（武漢）」，若必要去武漢，他建議必須戴口罩，不要到醫院，否則曾到武漢醫院的人，回港後要戴口罩14日。曾赴武漢考察的袁國勇昨天沒戴口罩，他稱自己沒進入病房或街市，亦無接觸病人，只在辦公室。至於在香港需否在人多擠迫地方戴口罩，他建議本身發燒或有長期病便應戴口罩。他又擔心香港醫院使用率高，「（病毒）入了去後就可以很大件事，這個會是一個很大的憂慮，我們一定要想方法」。

中旅社稱新春不設三峽武漢團

正當專家有上述呼籲，康泰昨公布取消1月22日至3月31日出發的武漢及經武漢的旅行團，已報名旅客可選擇轉團、保留團費半年或扣手續費後退團。康泰稱當中涉10團，約200團友。4月1日後出發的武漢及經武漢旅行團，會稍後再安排。中旅社副董事長姚柏良表示，新春將不會有團往武漢或長江三峽一帶，未來會密切留意疫情而決定旅行團安排。

現為新春外遊高峰，康泰發言人說，已叮囑領隊帶備口罩及酒精消毒搓手液，如發現團友出現發燒及上呼吸道感染等須戴口罩。當地接待社也會加強衛生意識，如餐廳會提供公筷公匙，旅遊巴也必須消毒。

（武漢肺炎）