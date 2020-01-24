內地320宗確診 遍四成省市 衛健委專家中招 台現首例 袁國勇警告第三波爆發

湖北20醫護染疫 世衛：或持續人傳人

世衛昨日表示新型冠狀病毒可能會持續人傳人。湖北省前日新增72宗確診，並由源頭的武漢擴至黃岡市，兩市至少有20名醫護染疫，其中15人屬武漢兩間醫院，其中一名腦外科病人傳染給該院14名醫護；黃岡市則有1名醫生及4名護士受感染。

正接受治療 王廣發曾稱疫情可控

曾到武漢了解疫情的國家衛健委專家組成員、北大第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發染疫，他昨日向有線新聞確認染病，正接受治療，不希望外界過度關注其個人情况。他曾於本月10日接受央視訪問，稱病毒致病性較弱，疫情仍可控。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，他上周前往武漢考察時，曾與王廣發開會，賴昨日現身記者會時佩戴口罩。同團的香港代表另有食衛局副局長徐德義、衛生防護中心傳染病處主任張竹君。

新增兩死 武漢個案嚴重率27%

武漢前日新增的60名患者年齡介乎15至88歲，於18日前病發；重症及危重有17及3宗；並增兩宗死亡。新增死者包括本身患糖尿病、腦梗死及膽結石的48歲女子，她於12月10日病發，27日呼吸困難，31日轉入金銀潭醫院，至本月20日出現多器官衰竭死亡。另一死者為本身患慢阻肺、高血壓、2型糖尿病及慢性腎病的66歲男子，他本月11日起發燒，16日入院，翌日呼吸困難，延至20日多器官衰竭及不治。武漢全市累計重症51宗、危重12宗，連同6宗死亡，嚴重率佔武漢個案的26.7%。

京滬渝浙分別增5宗

第二多確診的廣東昨日增至17宗，新增3宗個案來自深圳、珠海及湛江，該1男2女均有武漢居住或旅遊史；重症及危重個案分別為5宗及2宗。此外，北京市、上海市、重慶市及浙江省昨分別增5宗確診，為湖北省以外增加最多個案的省市。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇日前到武漢考察，他昨在港表示，武漢最初出現散發性病例，絕大部分與華南海鮮城有關，第二波傳播影響華南海鮮城附近兩個小區和武漢其他區，他相信可能進入第三波傳播，由家庭和醫院傳播開始。

第三波由家庭醫院開始 袁促嚴防

他指目前韓國等地有確診，反映武漢個案已增加至特定數目才會帶到其他城市，他擔心，如果病毒在社區大爆發可能引致「類似當年SARS的情况」；又稱當大量沒去過武漢的市民受感染，「情况會變得嚴重，要用盡方法阻止這情况發生」，要大大減少武漢個案以減少感染輸出，亦不可讓病毒在其他城市「落地生根」，希望趁目前未完全進入第三波爆發，有足夠措施預防。他說目前新型冠狀病毒個案嚴重程度較SARS輕，但病毒可出現改變，影響傳播力、嚴重性和死亡率。

暫無特效藥 鍾南山：憂現超級傳播者

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前新型冠狀病毒無特效藥，擔心超級傳播者出現，指醫護受感染主因是防感染控制做得不好。目前動物源頭仍不清楚，根據各方面流行病學調查，估計病毒來自竹鼠和獾的機率較大。

對於病毒源頭是否來自竹鼠，袁國勇說竹鼠是其中一種被懷疑將新病毒傳人的動物，但目前未有證據。

明報記者

（武漢肺炎）

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