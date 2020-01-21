消費酒店低迷 失業率微升至3.3％

去年10至12月失業率為3.3%，就業不足率維持1.2%，期內總就業人數為381.78萬，按季減少約1.28萬人。多個行業失業率處於高位，其中大項「零售、住宿及膳食服務業」失業率維持5.2%，是自2016年9月的最高水平；零售業及餐飲業失業率分別達4.8%及6.1%。

建造業失業率明顯惡化 達5.6%

除消費、旅遊等相關行業，建造業亦受衰退影響，最新失業率達5.6%，是2014年3月以來最高，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率明顯惡化，由去年9至11月的7%，增至10至12月的8.6%；地基及上蓋工程失業率亦達4.7%。

勞工及福利局長羅致光表示，若整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將面對更大壓力，政府會密切留意情况，會透過多項計劃及措施，協助市民就業或提升技能。

浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，由於失業率是以過去3個月的平均情况計算出來，有滯後情况，料短期內失業率仍會繼續上升，今年首季至第二季之間將上升至3.4%的水平。他指出，部分大型公司早前已宣布整合或關閉分店，相信在農曆新年後，不少食肆、零售店會在約滿後不再續約，屆時料出現裁員潮。