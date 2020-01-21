韓國錄首宗傳入病例 升警戒級別

台韓成立中央防疫中心應對

另外，台灣疾管署昨公布，新增一宗嚴重特殊傳染性肺炎病例，患者為1歲男童，與父母長住武漢，無禽畜接觸史及華南海鮮市場活動史。男童1月6日乘飛機到台灣，9日發燒，13日因腹瀉被診斷為腸胃炎，正在隔離觀察治療。他在第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，需再次採檢確認病因。

因應武漢疫情擴大，台灣昨起成立中央流行疫情指揮中心，以便協調及統整資源，如可徵用或停止口罩出口。

至於錄得首宗傳入個案的韓國，昨起將傳染病警戒級別由「關心」上調至「注意」，當局成立中央防疫對策本部，加強對確診患者的觀察和管理、對疑似病例的檢測等，並實施24小時監控，亦會加強檢疫來自武漢的航班。

其他東南亞地區，包括馬來西亞也加強防疫工作，吉隆坡國際機場衛生局宣布，即日起要求所有乘搭國際航班入境旅客須經體溫掃描器，如測出體溫過高或發燒，須再接受檢測。

外交部發言人耿爽表示，日本、泰國、韓國已向中方通報新型冠狀病毒感染確診病例的情况，中方會與這些國家保持密切溝通合作，做好病員救治以及疫情防控工作。

（武漢肺炎）