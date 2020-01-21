京5宗確診有孕婦 院方建議墮胎

兩患者求診北京長庚醫院

北京昨確診5宗新型冠狀病毒。消息人士向本報證實，5名確診患者包括一名孕婦，院方已建議她墮胎，準備進入隔離醫院服藥治療。另一年輕男性本月10日從武漢返北京，18日下午到發燒門診就診，體溫37.8度，白血球偏高，CT顯示雙肺多發膜玻璃影；19日深夜，疾控中心確診檢測結果呈陽性。

在北京昌平區清華長庚醫院，院方已安排工作人員向進出急診的人員發放口罩，並提供免水洗手液消毒手部。該院發燒門診則有大量患者等待醫生分診排查。有全副防護的醫生向求醫者詢問病情徵狀，以及最近曾否到武漢或曾否接觸武漢歸來者。

記者在該發燒門診見到，有鋼製緊急隔離防護門欄被分別擺放在緊急隔離室和醫生辦公區之間。該門診醫護均拒向本報透露詳情，但沒否認醫院有確診病例。

多市要求醫護接受肺炎防治培訓

另外，內地多個一線城市醫護人員向本報證實，當地衛健委要求轄區全體衛生專業技術人員，接受肺炎知識防治培訓，培訓將作為衛生專業技術人員本年度「繼續醫學教育」必修課，未完成人員當年度「繼續醫學教育」得分會被當作不達標。消息稱，相關課件將根據衛健委18號方案修訂，培訓時間將持續到下月初，涵蓋整個農曆新年假期。

（武漢肺炎）