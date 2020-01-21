關海鮮城未阻蔓延 第二波源頭未明 何栢良：確診個案會「噴井式上升」

四川 雲南 上海 廣西 山東現懷疑個案

綜合各地衛健委公布，內地各省市共218宗確診，當中武漢佔198宗，廣東省及北京市分別新增14宗及5宗；另有7宗懷疑個案，分別位於四川省、雲南省、上海市、廣西自治區及山東省。除廣東兩宗個案沒武漢接觸史，其餘確診者均居武漢或有旅遊史。

武漢衛健委於18日及19日共增136宗確診，佔該市整體個案69%，新確診沒說明華南海鮮城接觸史；18日新增一宗死亡，亦沒公布詳情。136名新增患者包括66男70女，介乎25至89歲，病發日期為1月18日前，即距離華南海鮮城關閉（1月1日）逾兩周，當中33宗重症、3宗危重。武漢累計有3宗死亡、9宗危重、35宗重症個案，嚴重率達23.7%。

武漢18、19日增136宗 沒說明海鮮城接觸史

國家衛健委高級別專家組長鍾南山昨接受內媒訪問時表示，武漢個案主要集中在兩個區，共佔整體45%，這兩個區有比較大的海鮮、野味市場，當中野味佔多數，相信病毒主要是經野生動物傳人。專家組成員、中國疾控中心主任高福則表示，新型冠狀病毒在變、適應環境和人類，現時是防控和病毒變異的「戰爭」。

何栢良認為，近日武漢新增的個案並非最初41宗確診者的緊密接觸者，顯示武漢出現第二波爆發，惟至今未能追蹤到病毒源頭，相信武漢市未來的新個案會「噴井式上升」。他又表示，國家派發核酸測試試劑予各省市，未來數日會有為數不少的新個案出現。

個案急升因向全國派測試試劑

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，國家於18日左右向全國派發病毒核酸測試試劑，各地對不明肺炎患者作病原學檢測，因此個案急升，相信人傳人並非主因。他又說新型冠狀病毒的嚴重性與SARS相若，情况不容忽視。

據《新京報》報道，國家衛健委已向全國醫療機構發出治療防控指南，醫院接收發燒患者時，需問過去兩周內有否武漢旅遊史。武漢市現有61間指定發燒門診；9間定點醫院，包括金銀潭醫院、武漢市肺科醫院等；省市聯合醫療救治專家共25人。北京亦設89間發燒門診。

明報記者

（武漢肺炎）