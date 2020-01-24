新春料600萬人次出入境 跌兩成 陳肇始：返港不適即求診 勿瞞旅遊史

曾接觸病人 籲返港戴口罩14天

入境處預計本周五至下周四（24至30日，年三十至大年初六），將有約594萬人次經各海陸空管制站進出香港，按年跌約18.8%；約74%會經各陸路邊境管制站進出香港。入境處預計周日（26日）及下周二（28日）是陸路出境及入境高峰期，人次分別約36.7萬及45.1萬。

羅湖將是最繁忙管制站，估計其間約有169萬人次進出，即每日平均約24.2萬。深圳灣及落馬洲支線管制站的客流亦會非常繁忙，預計其間日均分別約有14.1萬及13.2萬人次出入境。

陳肇始提醒，市民外遊返港，如有發燒或其他病徵，應立即求診並主動告訴醫生最近到訪的地方；另外避免到訪出現新型冠狀病毒感染傳播的國家或地區，與相關的發燒或有呼吸道病徵的人有密切接觸。如果不可避免與他們接觸，應戴上外科口罩，並繼續佩戴，直至返港後14天。同時她提醒避免到訪醫院，如有必要到訪，應佩戴外科口罩及時刻注重個人和手部衛生。

（武漢肺炎）