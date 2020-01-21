倘求診急升 港兩日內開7指定診所

醫局引快速測試 盼24小時有結果

醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，為應對未來可能出現大量需檢測的武漢相關懷疑個案，醫管局會引入針對武漢新型冠狀病毒的快速測試，若服務需求上升，會加強實驗室處理病人樣本的能力，希望能於24小時有化驗結果。

此外，高拔陞說，若武漢相關個案求診急速上升，會因應情况，於48小時內分別在7個醫院聯網將個別的普通科門診轉為指定診所，接收新型冠狀病毒相關病人，第一階段會在每一個聯網各開一間指定診所，每日日間提供有關服務，避免懷疑個案和非懷疑個案交叉感染。但他稱，若將現有服務轉為指定診所，需要調整一部分服務，包括減少偶發性疾病求醫門診的派籌數目，並將部分慢性病覆診個案轉至其他診所等。

每聯網設一間 日間提供服務

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，已向衛生署和瑪麗醫院索取針對檢測新型冠狀病毒的規程，以做診斷工作，並購買相關檢測所需試劑，料兩至三星期內可使用，以作快速檢測。

（武漢肺炎）