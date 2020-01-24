新肺炎222宗 鍾南山：確證人傳人 廣東佔14宗 14醫護染疫 珠海一家三口中招

武漢來港航班客須填健康申報表

食物及衛生局、衛生署和醫院管理局昨日因應內地疫情開會，特首林鄭月娥亦有出席。食衛局長陳肇始表示，香港可能下一分鐘就出現確診個案，因此要作最充足和嚴謹準備，以免社區爆發，今日起要求武漢來港航班的旅客填健康申報表；由病發前曾赴武漢便須呈報，擴大至曾赴湖北省（見圖）。

粵兩確診者家屬染疫 未去過武漢

廣東省衛健委昨兩度發稿公布14宗確診，深圳佔9宗，珠海3宗、湛江及惠州各1宗，最年輕患者僅10歲。當中12人有武漢居住或旅行史，其餘兩人與病例有密切接觸；有4宗為重症、2人危重。

根據珠海市衛生健康局，珠海3名確診者為一家三口，78歲及76歲的父母於本月11日從武漢乘高鐵，到49歲女兒在珠海的家，父於15日不適就診，兩日後初步確診，轉送至中山大學五院隔離；母女其後發燒，18日由醫學觀察轉為隔離。

深圳男病發8日後才隔離 16天後確診

至於深圳首名確診居民、66歲男子，上月29日赴武漢探親，本月3日出現發燒、乏力，翌日返深圳求醫；他病發後8日（11日）轉至定點醫院深圳市第三人民醫院隔離，至19日即病發後16天確診，其間病毒樣本分別經過省、市疾控中心的測試呈陽性，其後送到國家疾控中心覆檢亦呈陽性，再經國家衛健委專家評估確認。據國家衛健委監測方案，各市首例須待中國疾控中心實驗室覆核，由省級衛生健康部門組織省及專家組，結合病例流行學史、臨牀表現等作診斷。

鍾南山接受內地媒體訪問時表示，現在資料顯示「肯定有人傳人，已有肯定的證據」，廣東有兩名病人無去過武漢，但二人的家人都曾赴武漢染疫，而他們的病毒基因檢測均一致。他又稱，全國90%個案與武漢有關，而武漢市及廣東省證實出現人傳人，並有14名醫護受感染，認為人傳人及醫護受感染是非常重要的標誌。

何栢良：深患者倘無戴口罩恐掀超級傳播

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，深圳首名患者病發後8日才隔離，若他沒戴口罩外出及咳等，或會傳播病毒，在社區觸發隨機的超級傳播，但暫難評估傳播範圍。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如兩次快速測試均呈陽性，應定義為確診，對深圳兩次以上結果呈陽性才公布的做法感到「奇怪」，應及早通報。

衛生署稱今日起，來自武漢航班的旅客要填寫健康申報表，每周約有11、12班，須申報是否有相關病徵和聯絡資料，如發現符合呈報準則，須到公立醫院接受隔離，衛生署長陳漢儀說，申報表有助做接觸者追蹤，若旅客不合作，最高可被罰款5000元及監禁6個月。

至於每日兩班武漢來港的高鐵列車乘客則不用填健康申報表，陳漢儀解釋，兩班列車上並非所有人都來自武漢，現有體溫監察「更客觀」；其他陸路口岸的旅客亦毋須填申報表，陳解釋是考慮到口岸的操作，由於人流眾多，若滯留關口，對防止傳播病毒有影響。

明報記者

（武漢肺炎）

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