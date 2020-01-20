社民連年宵檔展反濫捕標語 食環警告封檔

「保公眾利益」 促拆宣傳品

維園今年攤檔較往年少，記者昨午所見，人流亦較疏落。社民連的檔位掛有「反濫捕」及「獨立調查」等標語，晚上有人設連儂牆供人貼標語文宣。食環署晚上派人在檔口貼信，稱社民連違反租用協議，租約表明只許售賣花卉，「在保障公眾利益的大前提下」， 要求社民連拆除宣傳品，否則可隨時終止攤檔營運。

維園花商稱旺財不旺丁

至於花市首天營業巿道，有花商表示「不旺丁但旺財」。萬花園鮮花批發檔主李先生昨稱，預計首日營業額較往年多一倍。他說人流與往年相去不遠，但攤檔租金遠較往年便宜，今年租了兩檔，租金只是去年一個攤檔的三分之一，檔位多了，接觸客人機會亦多，加上逛花市的市民都以買花為主，不似往年主要買乾貨，形容是「不旺丁，但旺財」。

李又稱，今年花檔競爭較往年小，因不少同行均憂慮示威激烈，「擔心做都無得做」，故未有擺攤。他說起初對遊行也感擔心，但昨日中環集會離維園較遠，實際上無影響，並稱市民消費意欲較預期好，「經濟不好、大家心情不好，但花巿是一年一次，市民都想轉運，變相（營業額）反而好了」，又說水仙、惠蘭等最受歡迎。

「桃花大王」劉海濤稱，買乾貨與買花的消費者多是「河水不犯井水」，故不設乾貨攤位影響不大，反而過往有乾貨會較多一家大小逛花巿，現時少了小孩，顧客買花較快，預計首日營業額較往年多三四成，但他稱無加價，「這樣的（經濟）環境，怎樣加價？」