擬建兩碼頭需改地契 園方稱毋須大型填海

周四商討 區會促證港人受惠

海洋公園設計及策劃執行總監張詠誼表示，新發展計劃沒擴大海洋公園的範圍，但遊樂空間會由25萬平方米增至29萬平方米，景點會由現時約80個增至約100個，如能在今年中獲立法會撥款，料2022年可動工。她說，日後計劃在深水灣及大樹灣設碼頭，提供來往兩個碼頭的船河旅程，碼頭須改地契及向城規會申請，料需長時間諮詢，並在相關水域做珊瑚普查，因此落成時間較後，約在2025年，而有海豚表演的海洋劇場將於2023年取消。

被問碼頭需否填海，張詠誼稱，料需建設幾支樁柱，但不會建大地基，也不會有大規模填海。她又稱，部分設施依山而建，例如狂野滑道，可坐歷險車滑向下坡。至於會否斬樹，她說初步就樹木及噪音等評估，不會影響海洋公園已取得的環境許可證。

單軌列車駁深水灣碼頭

公園現有入口將改造成海洋廣場，免費對外開放，增設餐飲、零售及現場表演。對於該處水族館的收費安排，海洋公園行政總裁李繩宗說，可考慮參考外國漁人碼頭水族館，讓光顧餐飲的食客參觀水族館，不消費的旅客可買票參觀水族館。而日後增設的單軌列車可讓公園設彈性安排，包括在公園入夜關門後，列車可從正門免費送食客入深水灣碼頭的餐廳。

羅健熙表示，海洋公園應向區議會證明撥款逾100億能令港人受惠、物有所值，倘能證明，在海旁設樁柱亦不會有大問題，否則即使碼頭再環保亦無用。他說，公園過去入場人次逾700萬的幾年，南區承受很多內地客，交通負荷大，海洋公園未來要刺激入場人次，必須考慮南區的社區配套問題。