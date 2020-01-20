連年「逆市」跌客 學者指海園求變遲 內地團減、長隆「截水」 盼拓遊學團會展客

訪港客頻升

公園客量6年減200萬人次

2012/13年度創出770萬入場人次高峰後，海洋公園客量持續下跌，至2018/19年度跌至570萬人次。2013/14至2018/19的6年間，有5年整體訪港遊客上升，但當中4年海洋公園訪客數字是負增長，即使2017/18有增長，亦只是0.1％。當2013/14及2018/19，全港旅客數字錄得雙位數增長，公園入場人次反微跌；2015/16年度全港旅客跌逾7%，公園入場人次跌幅更大，近19％（見圖）。

本港2018年訪港過夜旅客人次按年升4.9%，主要增長為自由行客，旅行團數目跌10%。海洋公園2018/19年入場人次雖與前一年相若，本地客按年升14%，自由行客更升近三成，但受旅行團跌勢影響，整體非本地客減少10%。

珠海長隆2014年開幕

海園客量同年起呈跌勢

中大工商管理學院高級講師李兆波認為，10年前公園入場人次逐年增長，2011/12年有多項新設施刺激入場人次大升，翌年更升至770萬，可見公園「曾經成功」。但2014年開幕的珠海長隆海洋王國（下稱長隆）「抄」了海洋公園模式，且內地人可直接駕車到長隆，「變相截了海洋公園條『水』」；海洋公園2013/14年扭轉升勢，按年跌1.7%。

根據世界主題娛樂協會（TEA）數據，長隆2015年有逾550萬入場人次，翌年升至847.4萬，長隆去年於全球主題樂園總客量已踞第10位，海洋公園僅排20位。李兆波稱，海洋公園早應在長隆開幕前警覺有一大競爭對手，並在2017年推出新定位計劃，如今才推是遲了。

海洋公園入場人次近年呈跌勢，李兆波認為近年內地客來港主力購物，不欲長時間逗留海洋公園，而公園一度大力吸內地團，但內地團多屬廉價團，且在園內消費不高，對公園無疑是「雙重打擊」。

指旅團減「比想像中快」

總裁：年半前重新計劃

海洋公園行政總裁李繩宗表示，在各地主題公園競爭下，海洋公園吸引力減，市場又出現旅行團大減的結構轉變，且減得比想像中快。公園於一年半前開始重新計劃，他說未來目標是入場人數在2027/28年回升至750萬人次，但旅客組合會與以往不同，料四成為本地人。公園發言人補充，另三至五成目標為各地自由行客，其餘兩成半為高質素的會展和獎勵旅遊客及團客。

吸遊學團 擬建萬呎教育中心

李繩宗分析，除了新設施助客量增長，即使本港過夜客跌，一年可能都有2000萬人次，料可達上述推算，當然未來需推廣分散市場，並開拓遊學團，以及會展和獎勵旅遊（MICE）。海洋公園設計及策劃執行總監張詠誼稱，計劃將各園區建設成體驗式教育，並建1萬呎教育中心，又會有營地供小孩露營，以配合策略發展遊學團，以及吸引高質自由行旅客。

李預計，2026/27年度可收支平衡，2027/28年度起會有盈利。公園發言人補充，屆時會有能力每年撥逾6億元持續推出發展項目。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，海洋公園新方向正確，因休閒旅遊市場較脆弱，很受內地團量影響，反而MICE及遊學團較穩定，「雖然社會動盪，但仍有很多學童團去濕地公園」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676