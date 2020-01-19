12‧8遊行前藏武器案 再一人被控 前後7人

33歲被告彭軍壕報稱無業，控罪指他於去年12月8日在香港與無業的黃振強（21歲）、工程人員吳智鴻（23歲）、公開大學學生張俊富（22歲）、無業的張銘裕（20歲）、IVE學生嚴文謙（21歲）、無業的蘇緯軒（18歲）及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使其身體受嚴重傷害。

據了解，警方之前在不同地點拘捕6人，分別在他們的住所、貨倉、Airbnb租住單位及身上等搜獲槍械、防彈背心和攻擊性武器等。警方之後在黃振強和吳智鴻的Telegram對話中找到本案被告的電話號碼，前日將他拘捕。另外，警方於12月9日在一間學校發現爆炸品，之後在灣仔一間餐廳的閉路電視拍到被告與黃振強和吳智鴻一同進餐。

警循Telegram對話拘捕被告

裁判官應控方要求將案押後至2月18日再訊，以讓警方檢查爆炸品和槍械，並否決被告的保釋申請，下令他還押監房看管。被告申請保釋覆核，將於1月23日再訊。

翻查資料，本案控罪書首5人於去年12月9日在東區裁判法院提堂，控以無牌管有槍械及彈藥、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具等罪名；餘下的蘇緯軒則牽涉大埔翠屏花園開槍案，被控有意圖而射擊、無牌管有槍械或彈藥、串謀有意圖而傷人罪。

【案件編號：ESCC159/20】

（反修例風暴）