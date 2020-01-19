維園年宵開鑼 花檔憂催淚彈報銷年桔

料人流減 預備貨量少三成

專門賣桔的增記桔場老闆曾小姐稱，預期今年行年宵的人流會較往年少，加上擔憂有突發情况，警察會突然要求年宵攤檔關閉，今年預備的桔量少三成，只準備了1000盆應市，「最擔心警察突然放催淚彈，那我們的桔就要全部丟掉」。

專賣蘭花的「芸采」，老闆唐先生擺了近20年年宵檔，今年花了1.5萬元租3個檔位，他亦希望警方不要在維園或附近射催淚彈，「放催淚彈，大家都無得玩了」，他反而不擔心有人到場示威，尊重各人有表達意見自由，相信示威者不會破壞攤檔。唐先生亦擔心警察因突發事故要求年宵關門，故預備的花量較去年少三成，以往會放3、4盆售價6000多元的大盆蘭花「鎮店」，今年只有一盆。

食環署回覆稱昨日維園年宵市場有兩次火警演習，好讓工作人員及檔戶認識在火警或其他緊急事故時撤離場地的程序及路線。

另一邊廂，民間自發於17至24日在銅鑼灣波斯富街設「和你宵」，其中「果時」生果檔老闆娘林太說，食環署人員和消防員曾到場巡視。她稱同樣日做3000元生意，但去年在維園年宵擺檔，租金約1萬，蝕錢離場；今年「和你宵」租金500元，相信會賺錢。室內設計師Maggie在場出售用水泥做的鎖匙扣，售價68元，至昨午賣出約200個，售價48元的「香港人」小型水泥牌更已售罄，需趕製貨品應市。

（反修例風暴）