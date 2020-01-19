今集會變陣 主辦籲迫爆改流水式

批出整條遮打道 料可容5萬人

民間集會團隊早前就警方反對周日遊行提出上訴遭駁回，團隊發言人劉頴匡昨日召開記者會表示，警方同意擴大集會範圍，「成條遮打道都是集會範圍」，屆時將有12個新工會擺街站，大會又會派發共10萬張寫有「光復香港」等字句的揮春。他預計該處可容納3萬至5萬人，如果人數太多，大會將向警方要求舉行「流水式集會」，讓參加者向金鐘方向離開。

劉頴匡說，今次為警務處長鄧炳強上任後首次反對遊行，指其目的是嚇怕市民，他呼籲市民不應習慣不公義的事情，讓政府及國際間知道香港的抗爭仍然持續，「最好的回應是走出來，你（警方）愈反對，更要反對他的反對，出來表達民意」。

劉頴匡提醒有意參加集會的市民，需知道集會仍有風險，又稱如果警方中止集會，希望能給予足夠時間疏散人潮。

警方發言人表示，尊重市民和平表達意見的權利，處理每宗公眾活動申請時，均會作出獨立風險評估，並根據風險評估及行動需要，調配適當人手以維持公共安全及公共秩序。

警：倘變遊行 適當時間截停

警方消息人士稱，不會容許集會演變成遊行，這明顯違反警方發出的反對通知書，警方會在適當時間截停未經批准的遊行，即主辦方所謂的流水式集會，若主辦方要疏散人潮，可以使用中環的交通工具。

（反修例風暴）