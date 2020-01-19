小組工作重「不眠不休」 對政府無意獨立調查灰心

成員十餘人 「做到趴喺度」

去年下半年幾乎每周都有示威，特首林鄭月娥8月表示，監警會審視範圍延伸至7月2日之後，並且不設期限。然而，社會的訴求是成立獨立調查委員會，至今仍未實現。劉文文說，專案組成員只有十餘人，但要不斷審視多場衝突的資料，工作非常繁重，「做到趴喺度，不眠不休咁做，好慘」。

她表示，其實委員之間及專案組一直期盼政府盡快成立COI，「主席（梁定邦）的想法是，我們做好ground work（基礎工作），之後隔一段時間就有COI」。她事前認為，政府可就某些公眾最關注的事件成立COI，然而至她離任，直至今日，政府仍然無意成立COI。她承認感到灰心失望，「現在大家都知道，COI無可能實現得到，否則不會有『檢討委員會』」。

批政府屢錯過修補時機

被特首連番「加單」，會否覺得監警會背負沉重的政治包袱？劉文文沒有直接回應。她說，監警會經過2014年佔中後，已明白要先宏觀理解衝突本身，才可更有效處理當中衍生的投訴個案，故今次反修例風波，在未收到政府要求前，監警會已明白要做有關工作，幫助公眾理解事件。但她說，實在沒有預料過風波長逾半年，她認為政府原本可及早修補問題，卻接連錯過可以修補的時機。

（反修例風暴）