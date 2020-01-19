專訪：監警前委員：仍未見7‧21指揮官 缺調查權成「掣肘」 嘆「不知怎向公眾交代」

她亦稱，隨着風波發酵，監警會需審視的警民衝突範圍不斷擴大，成員們一直盼政府成立獨立調查委員會，但見政府無這意向感到失望。她批評政府不斷錯過可以修補政治風波的時機。

明報記者 何郁慧

近月投訴警方濫權指控不斷，特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，委託沒有法定調查權力的監警會，審視去年6月9日以來反修例引發的連串警民衝突，但監警會上周突然以有司法覆核審視監警會工作權力為由，煞停原於下月公布的首階段審視報告。

稱部分警「火爆」 嘆「有些畫面很慘」

劉文文原任監警會宣傳及意見調查委員會主席，亦是審視反修例衝突的專案組成員之一。服務監警會6年的她，任期至去年底結束，她日前接受本報專訪時表示，認為有部分警員執勤時表現「火爆、暴躁」，有被捕人被制服後仍被警員粗暴對待。她慨嘆「有些畫面很慘，公眾很關注」，她舉例指8月11日銅鑼灣「爆牙少年」被制服後，有警員涉嫌在制服他後續以警棍毆打，「這些真的不妥當」。

投訴警方個案接踵而來，但監警會無調查權一直被詬病。劉文文說，過去認為監警會職權足夠，但經歷這幾個月風波後，發現無調查權確實構成「掣肘」。她認為未必需要全面的調查權，但處理嚴重投訴個案時，例如警員毆打指控，就需要有調查權，以便傳召警方及證人問話，「這樣他們不可不來，我們追查事件會更有效率，容易找出公道」，亦令受害人對監警會更有信心，願意提供一手資料。

6‧12揭警內部嚴重欠溝通

指揮官稱「睇唔到中信積咗好多人」

外界密切關注監警會的首階段報告，劉文文透露，就6‧9、6‧12及7‧1警方3日行動，專案組曾與去年仍是副處長的現任警務處長鄧炳強及6名屬港島的指揮官會面了解。她說6‧12最為關鍵，經審視後發現警隊內部溝通嚴重不足，各指揮官之間沒有協調，高層與前線亦缺溝通，釀成中信「圍困」事件。她指出，當日負責「煲底」行動的指揮官收到指令要朝金鐘中信大廈方向驅散，但該處正是民陣集會地點。她引述該指揮官聲稱「睇唔到中信積（聚）咗好多人」，而同時在龍匯道的另一指揮官又稱收到指令要驅散人群。她稱，相信警方早已「夾好口供」，「但我們信不信是另一回事」。

7‧1警突立會撤走 充滿疑問

7‧21對警行動感「匪夷所思」

另外，7．1當晚示威者衝擊立法會大樓，原本守在大樓內的防暴警察晚上突然撤走，被外界質疑是警方的「空城計」。她表示，專案組對警方部署亦充滿疑問，但警方未能解答箇中因由。

公眾亦不停追究7‧21元朗站白衣人襲擊事件，但監警會首階段報告未能涵蓋。劉文文透露，專案組仍未面見涉當日行動的元朗及八鄉指揮官，故未掌握足夠資料。她說，自己對警方當晚行動感到「匪夷所思」，深明背負公眾期望，但無奈指出監警會職權很有限，反問：「我們如何找出白衫人問話？」她慨嘆「不知怎向公眾交代」，對此感到無力。

過去半年多警民衝突不斷，引發外界對警方行動的爭議，截至本月9日，監警會已接獲528宗須匯報投訴個案。監警會去年7月2日宣布成立由副秘書長（行動）梅達明統籌的專案組，主動詳細審視6月9日後各項大型公眾活動有關所有事實和情况。

（反修例風暴）

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