百偽虎鯨現維港 保育團體料迷路

香港海豚保育學會發言人麥希汶稱，2014年2月亦曾有一群近百條的偽虎鯨在葵涌、大嶼山北面出現，當年不排除亦曾經過維港，估計今次是第二次有過百海豚經過維港。她說學會暫未確認海豚游入維港原因，但見海豚很活躍，亦是很大的群體，故排除牠們有健康問題。她說偽虎鯨是深水出沒物種，估計是因迷路而誤進維港水域。

漁署囑船舶保持距離

麥希汶表示擔心這群海豚的安全，因本港水域有很多工程船和高速船，但認為海豚應有能力避開船舶。她補充，2014年過百海豚出沒時，第二日已消失，而根據昨日海豚於維港游泳的速度，如按影片所見一直向西走，相信昨晚已離開香港。

漁護署回應表示，偽虎鯨在海豚科中屬較大的種類，成年體長5至6米，是群居動物。署方補充，偽虎鯨是海洋性的鯨豚品種，而香港水域主要是近岸淺水區，並非其棲息地，故相信這群偽虎鯨只是游經香港。漁護署亦表示，會提醒附近船舶保持距離，以免撞上偽虎鯨。