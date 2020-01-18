過海段延2022年通車 將再申撥款

屯馬線一期通車後，該線還有啟德至紅磡段未通車，連同紅磡至金鐘過海段，全屬沙中線工程範圍。政府2012年向立法會申請沙中線主體工程撥款時，曾預計大圍至紅磡段2018年通車，過海段2020年通車。不過，工程其後遇到宋皇臺站地盤挖掘出文物、灣仔北中環灣仔繞道工地交接日期延後，以及紅磡站工程問題等，通車時間一再押後，政府及港鐵去年7月宣布，屯馬線會分階段開通。

再延期因東鐵信號受破壞

陳帆昨表示，紅磡站的修復及改良工程仍在進行，啟德至紅磡段工程預計將於2021年底前完成，而紅磡至金鐘段原本預計2021年底通車，但因近期東鐵線信號系統受破壞，工程將延期一季，預計2022年初通車。不過，他說要視乎之後工作的暢順度，具體通車時間仍可能有變。

此外，沙中線工程亦有超支，港鐵2017年曾向政府更新沙中線造價估算，稱因應宋皇臺站發現考古遺蹟、延遲接收工地等因素，主體工程超支約165億元，連同前期工程費用等，造價增至971.63億元；但2018年紅磡站被揭發有工程問題，港鐵要再檢驗及施工加固等，涉及的額外費用未計算在約971億元內。陳帆昨表示，仍與港鐵商討修訂工程造價，待雙方有共識和安排後，會盡快向立法會申請撥款。