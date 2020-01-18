地產代理：帶旺樓市 租金可漲10％

本報記者昨到啟德站現場觀察，位於啟朗苑外的車站未有保安駐守，車站被鐵欄、石壆及大型水馬重重包圍，站內情况被遮擋，只見站外扶手、梯級及港鐵標誌等，附近仍有未完工地盤。

票價倘超巴士 啟德1號居民：照搭

啟朗苑居民吳氏夫婦表示，現時外出會乘搭港鐵，惟要步行15至20分鐘至彩虹站，認為啟德站較方便，日後會以港鐵為主要交通工具。吳太表示，父母在沙田居住，日後乘搭港鐵到沙田較現時方便。

兩年前入住啟德1號的陳小姐表示，屋苑雖有接駁巴士到九龍灣港鐵站，惟半小時一班車，有時會步行到鑽石山站，需時約25分鐘；她又說如港鐵票價較巴士昂貴，仍會選搭港鐵，以節省時間。

有經營藥房的啟朗苑商場租戶認為，啟德站啟用會帶動人流上升，但該區以住宅為主，生意額雖會上升，但不會太顯著；藥房又稱，該店半年前簽約，為期3年，相信租金水平已考慮啟德站未來啟用。

有區內地產代理表示，啟德站啟用後交通會更方便，對區內屬利好消息，預計樓價有上升空間，但昨未見有即時加價或反價。