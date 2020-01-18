啟德去中環最多省15元 小巴料客減擬削班

馬鐵駁觀塘線 轉少一次車

現時馬鞍山線沿線居民，若要到九龍東或過海，如選用鐵路，要先到大圍轉東鐵線，再在九龍塘轉觀塘線，屯馬線一期通車後，可直接到鑽石山站轉觀塘線，減少一次轉線。運輸及房屋局長陳帆昨表示，日後由大圍站至鑽石山站的時間，將由17分鐘減至約9分鐘。

而在啟德及顯徑站附近的居民，日後乘搭港鐵毋須再以巴士或小巴接駁。以在啟德站附近居住、要到中環上班的市民為例，現時可乘小巴到黃大仙站轉港鐵、乘巴士到旺角站轉港鐵、又或乘巴士到紅隧口轉過海巴士，單程車費約為15至20元。若日後直接乘港鐵由啟德（到鑽石山轉車）到中環，車費為12.7元，即每日來回可節省約5至15元。

啟德到黃大仙站小巴料失三成客

專線小巴88號現接駁啟德一帶至港鐵黃大仙站，車隊經理鄭先生表示，現時早上7至9時為繁忙時間，兩小時約有300名乘客，預計屯馬線一期通車後，客量將減三成。他說屯馬線一期通車對小巴有很大影響，現時由啟德到黃大仙票價為4元，車隊2017年曾向運輸署申請加價，至今未獲批，暫時沒計劃再申請加價，但會考慮縮減班次，由現時繁忙時間5至8分鐘一班，縮減至10分鐘或以上一班。