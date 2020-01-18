啟德去中環最多省15元 小巴料客減擬削班

【明報專訊】屯馬線一期通車，當中包括兩個全新車站，即啟德站和顯徑站，啟德站附近過萬居民，日後可不用先乘小巴或巴士再轉港鐵，料每日來回中環上班者可節省約5至15元左右；新界東居民日後要到九龍東或港島東，乘車時間亦較以往快。不過，在啟德一帶提供服務的小巴營辦商預計，屯馬線一期通車後乘客量將大減三成，正研究縮減班次。
馬鐵駁觀塘線 轉少一次車
現時馬鞍山線沿線居民，若要到九龍東或過海，如選用鐵路，要先到大圍轉東鐵線，再在九龍塘轉觀塘線，屯馬線一期通車後，可直接到鑽石山站轉觀塘線，減少一次轉線。運輸及房屋局長陳帆昨表示，日後由大圍站至鑽石山站的時間，將由17分鐘減至約9分鐘。
而在啟德及顯徑站附近的居民，日後乘搭港鐵毋須再以巴士或小巴接駁。以在啟德站附近居住、要到中環上班的市民為例，現時可乘小巴到黃大仙站轉港鐵、乘巴士到旺角站轉港鐵、又或乘巴士到紅隧口轉過海巴士，單程車費約為15至20元。若日後直接乘港鐵由啟德（到鑽石山轉車）到中環，車費為12.7元，即每日來回可節省約5至15元。
啟德到黃大仙站小巴料失三成客
專線小巴88號現接駁啟德一帶至港鐵黃大仙站，車隊經理鄭先生表示，現時早上7至9時為繁忙時間，兩小時約有300名乘客，預計屯馬線一期通車後，客量將減三成。他說屯馬線一期通車對小巴有很大影響，現時由啟德到黃大仙票價為4元，車隊2017年曾向運輸署申請加價，至今未獲批，暫時沒計劃再申請加價，但會考慮縮減班次，由現時繁忙時間5至8分鐘一班，縮減至10分鐘或以上一班。