屯馬線下月局部開通 觀塘線更迫 港鐵稱加班次保暢順 新站「因社會情况」增保護

繁忙時段3.5分鐘一班

大圍9分鐘抵鑽石山

包括大圍、顯徑、鑽石山及啟德4個車站的屯馬線一期將於下月14日通車，運輸及房屋局長陳帆昨在立法會宣布通車消息，他說機電署昨晨確認屯馬線一期已達安全和良好狀態，可投入服務；新線繁忙時間3.5分鐘一班車，日後從大圍至鑽石山站的時間，將由17分鐘減至約9分鐘。

港鐵隨後公布屯馬線一期票價，與現時港鐵重鐵線的票價結構相同，按車程距離計算車費，例如由啟德至中環站，成人八達通票價為12.7元。港鐵又為啟德及顯徑站的乘客提供票價優惠，成人八達通可減1元；小童、長者、殘疾人士及學生八達通每程減0.5元，優惠至屯馬線全線通車為止（詳見表）。

港鐵定2．14周五通車 陳帆稱好日

以往港鐵新線路通車，多選在人流較少的周日，陳帆昨被問及為何屯馬線一期在周五通車時表示：「我相信大家都可以聯想2月14日是一個好日子，在現時社會氣氛低迷的時候，希望港鐵當天有些安排令乘客有驚喜。」運房局發言人回覆本報查詢時補充，屯馬線一期通車日子是港鐵建議。

港鐵未正面回應選擇周五通車的原因，僅稱當日安排仍有待落實，又稱新車站已實施臨時保護措施，包括強化及保護出入口。

石硤尾太子繁忙時間載客率已超荷

屯馬線一期通車後，馬鞍山線轉觀塘線將更方便，但據立法會文件，若以每平方米站4人計算，觀塘線最繁忙的一段、即石硤尾至太子段，2018年早上繁忙時間載客率已達101%。屯馬線一期通車後，啟德一帶居民若要過海上班，可在鑽石山站轉觀塘線，或為觀塘線帶來額外客流量。港鐵未回應新線開通為觀塘線帶來多少客流，但據政府資料，啟德一帶現有1.7萬名登記選民，有關居民數字未計算未登記為選民的人數、包括18歲以下者。

港鐵表示，屯馬線一期通車後，預計可分流乘搭東鐵線前往九龍東及港島東的乘客，有助紓緩現時東鐵線最擠迫的大圍至九龍塘段。至於觀塘線客量增加，港鐵稱會實施不同措施，包括在繁忙時段盡量加插短途班次行走繁忙車站、改善車站設施、月台管理等，確保觀塘線各車站運作暢順。

議員憂工作日通車掀混亂

曾任九鐵主席的實政圓桌立法會議員田北辰認為，新線在工作日通車安排不理想，擔心出現混亂。民建聯柯創盛亦表示，擔心周五通車會演變成「大災難」，亦會加重觀塘線負荷，致「迫爆」，促港鐵做好分流措施。公民黨譚文豪則表示，觀塘線載客率已爆滿，再多一條線路接駁觀塘線會有很大影響，政府要留意新線通車後對現有車站的影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676