新思維反修例研究：示威者歷警民衝突變激進 上街非為港獨

新思維團隊在去年11月25日至今年1月9日期間，訪問了120名示威者，當中八成受訪者年齡介乎14至34歲，超過六成半的受訪者持學士以上學歷。狄志遠表示，已經將報告交給政府。

訪官員警方 了解決策執法問題

新思維副主席鄭承隆說，現正做第二階段研究，邀請政府官員、前線警員和警隊高層訪問，了解政府在整個過程中的決策，以及警隊執法和指揮方面的內部問題。

研究報告有列舉部分受訪者的經歷，其中引述一名28歲參與6．12示威的受訪者稱，不明白為何警方突然發射催淚彈，令大批市民逃避湧到中信大廈。受訪者說，警察的行為令他非常憤怒，亦因為是次經歷，令他成為勇武抗爭者。

研究指出， 78%受訪者支持「一國兩制」繼續在港實施；認為香港可能獨立的只有不足 6%。鄭承隆認為，這反映市民參與示威是「反送中而非反中」，「有人認為這是顏色革命，是講大了」。鄭建議監警會召開公聽會，追查元朗7．21事件和新屋嶺爭議，讓受害人可以在安全情况下作供，再讓警方回應受害人的質疑。

狄志遠點名劉江華問責下台

狄志遠認為，要解決當下政治風波最好的方法，是成立獨立調查委員會，又認為應該要有官員問責下台，點名民政事務局長劉江華，稱劉在整場運動中沒有回應年輕人訴求。

（反修例風暴）