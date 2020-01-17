新思維反修例研究：示威者歷警民衝突變激進 上街非為港獨

【明報專訊】新思維昨公布首階段的《2019「反修例運動」研究報告》，訪問120個曾參與3次或以上反修例示威運動的市民，包括21名「勇武抗爭者」，了解參與動機。研究發現，受訪者多是經歷或目擊過警民衝突後，慢慢變得激進；上街抗爭是因為覺得社會不公義，以及不滿警方執法，而非支持港獨。新思維主席狄志遠表示，警方執法有問題令反修例運動發展成今日的局面，「如果無警察濫權，年輕人難被煽動出來」。狄說，政府應成立獨立調查委員會，以及釋出善意，特赦18歲以下被捕人士和罪行較輕的人。
新思維團隊在去年11月25日至今年1月9日期間，訪問了120名示威者，當中八成受訪者年齡介乎14至34歲，超過六成半的受訪者持學士以上學歷。狄志遠表示，已經將報告交給政府。
訪官員警方 了解決策執法問題
新思維副主席鄭承隆說，現正做第二階段研究，邀請政府官員、前線警員和警隊高層訪問，了解政府在整個過程中的決策，以及警隊執法和指揮方面的內部問題。
研究報告有列舉部分受訪者的經歷，其中引述一名28歲參與6．12示威的受訪者稱，不明白為何警方突然發射催淚彈，令大批市民逃避湧到中信大廈。受訪者說，警察的行為令他非常憤怒，亦因為是次經歷，令他成為勇武抗爭者。
研究指出， 78%受訪者支持「一國兩制」繼續在港實施；認為香港可能獨立的只有不足 6%。鄭承隆認為，這反映市民參與示威是「反送中而非反中」，「有人認為這是顏色革命，是講大了」。鄭建議監警會召開公聽會，追查元朗7．21事件和新屋嶺爭議，讓受害人可以在安全情况下作供，再讓警方回應受害人的質疑。
狄志遠點名劉江華問責下台
狄志遠認為，要解決當下政治風波最好的方法，是成立獨立調查委員會，又認為應該要有官員問責下台，點名民政事務局長劉江華，稱劉在整場運動中沒有回應年輕人訴求。