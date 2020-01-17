政府外判清潔工 避催淚煙先問主管 調查：大多無眼罩N95 工友睜不開眼失聲

天主教勞工事務委員會在11月25日至12月28日，在27個地點包括街道、垃圾站、公園等訪問88名清潔工，當中57人屬食環署外判商，31人屬康文署外判商。各被訪者中，54人曾在催淚煙影響範圍工作，當中35人在工作期間感不適，包括喉乾、持續咳嗽、流眼水等，部分感呼吸困難、皮膚發紅、嘔吐等。

在該54名清潔工人中，53人沒獲發頭套，50人沒N95口罩，49人沒眼罩，49人沒保護衣，48人沒獲發膠圍裙，30人沒膠手套，17人沒獲發外科口罩。天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊表示，按受訪者所屬部門分類，只有部分康文署外判工獲外科口罩、膠手套，更只有一人有膠圍裙、兩人有膠水靴，她說比例較食環署外判工低，反映康文署外判清潔工的裝備更為不足。

一對手套50口罩 兩更共用

不敢自行離去避煙 怕無糧出

任康文署外判清潔工15年的友姐在油尖旺工作，返夜更的她表示，每月獲發一對膠手套，一盒50個的外科口罩，需與早更的清潔工共用，但未知替工是否會取用，不夠用時要向垃圾站的清潔工「借用」。她說反修例風波以來，裝備沒有加強。

友姐說，彌敦道一帶早前不時射催淚彈，曾睜不開眼、不斷咳嗽，但工作中不敢離開，會等管工致電簽名作實才能走，慨嘆如自行離去可能沒有薪金。回家後她持續喉痛、咳嗽、失聲，兩度以醫療券求診。

食環：指引訂明須戴口罩

康文：按衛生防護中心訂指引

食環署發言人表示，署方已向員工和潔淨服務承辦商發出工作指引，當中訂明清潔工清理化學物品殘留物時須戴口罩、橡膠手套及膠圍裙等；如有需要應戴N95或同級口罩、眼罩及帽等，並會定期和突擊巡查。

康文署發言人表示，署方已參考衛生防護中心的「催淚煙的健康資訊」，制定工作指引供清潔承辦商，並要求承辦商向清潔工講解，例如清潔工作時須戴上個人防護裝備等。

明報記者

（反修例風暴）